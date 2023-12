Popzvezdnica in 14 let starejši režiser sta se razšla

Angleška pevka albanskih korenin Dua Lipa in francoski režiser Romain Gavras sta se po osmih mesecih razmerja razšla, poročajo tuji mediji. Popzvezdnico in 14 let starejšega Francoza so prvič skupaj opazili spomladi, še prejšnji teden so ju fotografirali, ko sta se družila z njenim mlajšim bratom, zdaj pa je ljubezni konec.

"Po zaljubljenem poletju sta šla vsak svojo pot," je za britanski tabloid The Sun dejal neimenovan vir in dodal, da se želi pevka zdaj osredotočiti na svojo glasbeno kariero, saj bo kmalu izdala nov album.

Romain Gavras in Dua Lipa maja letos na filmskem festivalu v Cannesu Foto: Guliverimage

"Romainu se je ona zdela deloholičarka, ona pa ne bo nikomur dovolila, da jo ustavi," je dodal vir.

Dua Lipa je pred kratkim s skladbo Houdini napovedala izid novega albuma, ta naj bi izšel v začetku prihodnjega leta. Gre za njen tretji studijski album, ki ga je opisala kot "resnično osebnega".

