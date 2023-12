Po letu dni se je oglasil legendarni italijanski didžej, ki se bori s težko boleznijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarni italijanski didžej Gigi D'Agostino se je po dolgem času spet oglasil na družbenem omrežju in objavil fotografijo, s katero je potrdil, da se še vedno spopada s težko boleznijo, a zdravstveno stanje naj bi se mu v zadnjem času vendarle malce izboljšalo.

Gigi D'Agostino, čigar pravo ime je Luigino Celestino di Agostino, je s svojo glasbo zaznamoval predvsem prelom tisočletja, po diagnozi hude bolezni pa se je 55-letni didžej povsem umaknil izpred oči javnosti. Zdaj je po dobrem letu odsotnosti na svojem družbenem omrežju delil fotografijo in pod njo zapisal: "Dober večer."

S težko boleznijo se je boril okoli dve leti, zdaj se mu stanje izboljšuje

Da je zbolel in da ga zaradi bolezni mučijo neznosne bolečine, je zapisal že ob koncu leta 2021. "Na žalost se že več mesecev borim s težko boleznijo, ki je zelo agresivna. Razžira me, zelo sem šibek. A borim se dalje ..." je Gigi D'Agostino ob zahvali za rojstnodnevne čestitke zapisal decembra 2021. Pri hoji si je pomagal s hoduljo in takrat tudi delil fotografijo, ki se je marsikateremu njegovemu oboževalcu zdela nepredstavljiva.

Njegovo zdravstveno stanje naj bi se medtem vsaj delno izboljšalo, saj je italijanski zvezdnik sporočil, da se počuti bolje. V odgovoru glasbenemu kolegu didžeju Tiestu je zapisal, da se je z zdravstvenimi težavami spopadal okoli dve leti. Vseeno pa ni znano, s katero boleznijo se je zvezdnik boril. "Ko je bolečina popustila, je moj duh znova zaživel. Sproščen sem," je Italijan še zapisal v odgovoru na vprašanje enega izmed oboževalcev.

Med njegove največje uspešnice sodijo pesmi The Riddle, La Passion, Super in L'Amour Toujours.

Preberite še: