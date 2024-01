Po dvanajstih letih zakona se ločuje pevec nekdanje zasedbe Backstreet Boys

Potem ko sta se 45-letni pevec nekdaj izjemno priljubljene deške skupine Backstreet Boys AJ McLean in njegova 42-letna žena Rochelle DeAnna McLean preteklo leto začasno razšla in takrat želela svojo zvezo ponovno zgraditi na trdnejših temeljih, sta zdaj sporočila, da se jima v tem času ni uspelo zbližati in se po 12 letih zakona dokončno ločujeta.

Petinštiridesetletni AJ McLean se je vrsto let boril z odvisnostjo, od leta 2021 pa naj bi bil trezen. Foto: Profimedia

"To odločitev sva sprejela z globoko ljubeznijo in spoštovanjem," je nekdanji par zapisal v njuni skupni izjavi in v izjavi za javnost sporočil še, da se razhajata v prijateljskem duhu in se bosta še naprej zavzemala za skupno vzgojo njunih dveh hčera, poroča PageSix.

AJ McLean s hčerama Foto: Guliverimage

Par se je spoznal leta 2008, ko je Rochelle, sicer frizerka in umetnica ličenja, delala kot natakarica v restavraciji v Los Angelesu. Poročila sta se leta 2011, skupaj pa si delita 11-letno Elliot in šestletno Lyric.

AJ McLean se je sicer več kot dvajset let boril z odvisnostjo od alkohola in drog, ta pa je tudi po njegovih besedah dodobra uničila in razdrla njegovo družino.