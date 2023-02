Paul Rudd razkril skrivnost svojega mladostnega videza: najpomembnejše je spanje

Igralec Paul Rudd je na vprašanje, kako je prišel v odlično formo, odgovoril, da mu to ni uspelo z zapletenimi vadbami, dietnimi triki in drugimi podobnimi zadevami. Najpomembnejša stvar, ki mu je pomagala ohraniti formo, je preprosta: spanje.

Igralec, ki je bil leta 2021 izbran za najbolj seksi moškega na svetu, je v intervjuju za revijo Men's Health povedal, da je bil njegov videz pred vlogo Ant-Mana bolj predmet posmeha kot pa nekakšen ideal.

Ob spanju, ki je pomembno za njegovo formo, je naštel še prehrano, dvigovanje uteži in kardiovadbo. "Ljudje me sprašujejo, ali jim lahko pošljem svoj načrt obrokov. Zanima jih, kolikokrat na teden telovadim, ali veliko pijem, jem ogljikove hidrate in imam dan, ko lahko goljufam. Najpomembnejši del moje rutine je spanje," je povedal Rudd.

"Ljudje si bodo nastavili budilko in spali štiri ure, potem pa vstali, da bodo lahko trenirali. S tem si delajo medvedjo uslugo. Če je le mogoče, poskrbite za osem ur spanca," je dodal.

Njegov dan je rutina

V intervjuju je 53-letnik opisal svoj dan, ki ga zaznamuje rutina. "Vstanem in popijem skodelico kave, nato opravim kardiovadbo, preden karkoli pojem," je povedal Rudd. Dodal je, da česa takega pred vlogo Ant-Mana ne bi naredil nikoli. Prav omenjena vloga je bila ena izmed glavnih razlogov, da je igralec v svoje življenje vpeljal rutino vsakodnevnih jutranjih kardiotreningov in opustil sladkor.

Kot je povedal, dviguje uteži vsaj trikrat na teden. Dodal je, da se je naučil veliko o tem, kako se njegovo telo odziva na hrano in vadbo, kdaj je najsrečnejši in kako močno to vpliva na njegovo duševno zdravje. "Če sem v tej obleki, tečem naokoli in igram lik, ki naj bi bil superjunak, se počutim bolje. Ne počutim se kot slepar," je razkril.

Kot je povedal igralec, mu je vloga superjunaka Ant-Mana v Marvelovi franšizi spremenila življenje, saj si ni nikoli mislil, da je tip igralca, ki bi mu ponudili takšno vlogo. "Toda ko je prišla ta ideja, sem bil navdušen nad tem, da bom naredil nekaj takega," je še povedal Rudd.