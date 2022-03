Najslavnejšemu ukrajinskemu mačku je uspelo pobegniti na varno #video

Družbena omrežja, ki so že tako ali tako zelo naklonjena mačkom, so lani povsem ponorela za Stepanom, mačkom iz Ukrajine, ki obvlada sproščeno slonenje ob kozarcu pijače.

Njegova neprizadetost ob vsakem položaju, v katerega so ga postavili, je navduševala splet in sprožala salve smeha, 13-letnemu Stepanu na Instagramu prinesla več kot milijon sledilcev, njegovim lastnikom pa sodelovanje z vrsto znanih blagovnih znamk, med drugim modno hišo Valentino in TV-mrežo Discovery.

Stepan je s svojimi lastniki živel v Harkovu, mestu, ki je bilo prvo pod udarom ruskih sil. Sproščene fotografije so na mačkovem profilu na Instagramu zamenjale podobe uničenih stanovanjskih zgradb, zadnje fotografije so objavili 3. marca, nato pa je Stepan obmolknil.

Njegovi sledilci so se dolgo zaskrbljeno spraševali, kaj se dogaja z njim in njegovimi lastniki, nato pa je v sredo po skoraj dveh tednih zavladalo olajšanje. Na Stepanovem profilu na Instagramu se je namreč pojavila nova objava s sporočilom, da je s svojimi ljudmi na varnem.

"Po nekem čudežu je naša zgradba teden dni ostala nepoškodovana, nato pa je na sosedov balkon priletela granata. Dve noči smo preživeli v kleti, teden dni smo bili brez elektrike, nato pa nam je uspelo zapustiti mesto," so Stepanovi lastniki pojasnili ob fotografijah svojega ljubljenčka, ki so nastale med obleganjem Harkova in med begom iz mesta.

Kot so pojasnili, so z vlakom odpotovali do Lvova, nato se jim je uspelo prebiti čez poljsko mejo. Tam je v stik z njimi stopilo Svetovno združenje vplivnežev in blogerjev (WIBA) – z več kot milijon sledilci na Instagramu je Stepan nedvomno vplivnež – in jim pomagalo, da so prišli v Francijo, kjer so zdaj. "Z nami je vse v redu, nas pa skrbi za naše sorodnike doma v Ukrajini," so še zapisali, "po svojih najboljših močeh se bomo trudili pomagati svoji državi."

