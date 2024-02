Hrvaški Martin Golob na TikToku obnorel sledilce ter ogrel sledilke #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladi 30-letni duhovnik Tomislav Lukač prihaja iz Kaštela v hrvaški Istri tik ob meji s Slovenijo. Pripada salezijanskemu redu in se predstavlja tudi kot voditelj oratorija, v duhovnika pa je bil posvečen pred tremi leti. Pred slabim letom se je odločil, da bo na TikToku začel objavljati videe, v katerih tudi na hudomušen način pojasnjuje zanimivosti in skrivnosti svojega poklica, prav tako pa želi z njimi razbiti stereotipe o duhovniškem poklicu.

Lukač, podobno kot v Sloveniji to počne nekaj let starejši rimskokatoliški duhovnik Martin Golob, tudi sam za evangelizacijo uporablja novodobne medije, med njimi družbeno omrežje TikTok. Ker Lukač pripada salezijanskemu redu, katerega ustanovitelj je Don Bosko (Janez Bosco), ga ljudje naslavljajo z besedo don.

"Sem duhovnik, seveda mi ni prepovedano biti v formi," v enem izmed svojih zadnjih videov, ki je dosegel že 1,5 milijona ogledov, pove Lukač, ki na posnetku najprej žonglira z nogometno žogo in nato zadene gol. V hudomušnem videu je omenil tudi vedno aktualno temo spovedi in dodal, da si grehov, ki mu jih pri spovedi povedo ljudje, ne zapomni.

"Sem duhovnik, a še vedno lahko popijem pivo s prijatelji"

"Sem duhovnik, seveda, da še vedno lahko popijem pivo s prijatelji. Sem duhovnik in seveda z objavami na TikToku zaslužim ogromno denarja," je Lukač še povedal v videu in pri tem pokazal na svoje prazne žepe.

Nadaljeval je v duhovitem tonu, da kot duhovnik ne posluša samo duhovne glasbe, ampak tudi rock in druge zvrsti. Na koncu videa je v resnem tonu zaključil, da kot duhovnik seveda ljudem prinaša "najpomembnejšo stvar na svetu", in pri tem v cerkvi pokazal na hostijo na pateni, oblečen v mašno oblačilo. Kot je še zapisal ob videu, je moral slediti trendu in posneti viralen posnetek, ob tem pa zapisal, da hostija na posnetku ni posvečena.

Komentatorji so nad njegovimi videi navdušeni

Večina komentatorjev se je tako na njegove resne kot tudi zabavne videe odzvala zelo pozitivno, mnogi so ga pohvalili in mu namenili prijazne besede, posebej priljubljen pa je, najbrž tudi zaradi videza, predvsem pri gledalkah.

"Če bi bil duhovnik v moji župniji, bi bil najbolj redni član župnije, spustil bi te v hišo, da bi blagoslovil družino," se je v komentarju pod videom pošalil eden izmed mnogih oboževalcev.

"Grešno ga gledam," pa je zapisala še ena izmed komentatork. "Ti si duhovnik, seveda ne morem reči, da si zelo čeden ..." pa je zapisala uporabnica TikToka.

Martin Golob v Sloveniji velja za enega najbolj znanih in priljubljenih duhovnikov. Foto: Ana Kovač