Ena najlepših športnih novinark se je zaročila

Italijanska športna novinarka Dilleta Leotta in nemški nogometni vratar Loris Karius sta se rojstva prvorojenke razveselila lanskega avgusta, takrat pa je Loris tudi pokleknil pred svojo izbranko in jo vprašal za roko. Šele zdaj pa se je športna novinarka odločila to deliti z javnostjo.

"Nekaj vam moram povedati. Rekla sem 'da'," je svoj zapis na Instagramu začela priljubljena športna novinarka in voditeljica Diletta Leotta in ob njem delila tudi nabor fotografij z zaroke, ki se je zgodila še v času njene nosečnosti s prvo hčerko Ario, saj je na fotografijah njen nosečniški trebuh še izrazit.

"Nekaj mesecev sem čakala, da sem vam to sporočila, saj sva z Lorisom želela čim bolj doživeti čustva ob Arijinem rojstvu, zdaj pa sva pripravljena, da se vsi skupaj kot družina posvetimo najinemu naslednjemu velikemu cilju," je zapisala Leotta.

Dvaintridesetletnica je zapisala, da je v obdobju, ki ga doživlja in ga je že doživela v najlepšem in najsrečnejšem obdobju svojega življenja. "Saj poznate izraz: 'Ko si srečen, bodi prisoten.' In v trenutkih na priloženih fotografijah sem bila najsrečnejša ženska na svetu, z Lorisom in z Ario na poti," je zapisala brhka novinarka.

Prvo hčerko je Leotta rodila na svoj rojstni dan, 16. avgusta. Italijanka si je s svojim delom pridobila veliko prepoznavnost, na Instagramu ji sledi devet milijonov ljudi, slovi pa tudi kot ena najlepših televizijskih voditeljic in športnih novinark na svetu.

