Soba 102: jedli smo pri Janu Plestenjaku

V strogem središču Ljubljane, v prostorih, kjer so imeli nekoč v socializmu in še malo kasneje najboljše vampe/golaž, kasneje pa visoko modo, je zdaj lokal, ki je tesno povezan s slovenskim glasbenim zvezdnikom.

Že telefonska številka za rezervacije, ki se konča s 102, in glasba, ki igra, ko čakate, da se kdo oglasi, ne puščata dvomov. Gre za lokal po notah Jana Plestenjaka. Bistro, ki je vinoteka, kavarna ali restavracija.

Soba 102

Cankarjeva cesta 4, 1000 Ljubljana

Telefon: 041 300 102

Bistrojski del ponudbe so predvsem hladne jedi in testenine ter nepretresljiva kosila, ki jih ponujajo čez dan. Zvečer pa se jé po naročilu - in to smo se namenili storiti tudi mi. V nasprotju s pričakovanji nas večerja ni stala veliko, pet oseb je plačalo 240 evrov za hladno in toplo predjed, glavno jed in sladice, pa še veliko vina je steklo: najprej hišno belo 102, ki jim ga pridelujejo v kleti Edi Simčič, potem že bolj resna Ščurkova bela brajda in na koncu izvrsten Krapežev merlot.

Tako belo kot rdeče hišno vino sta iz kleti Edi Simčič. Foto: Miha First

Dejstvo je, da ima Soba 102 solidno vinsko karto, mnogo vin je na voljo na kozarec, resnici na ljubo pa manjka kakšno veliko belo vino, morda kakšna bolj konkretna zvrst. Iz tujine so medtem le peneča in sladka vina, kar je, mimogrede, obratno od glasbe – če želite v Sobi 102 poslušati Jana Plestenjaka in druge velike slovenske uspešnice, niste na pravem mestu.

V Sobi 102 so na naš sobotni večer vrteli predvsem ali kar izključno desetletje stare mednarodne plesno-elektronske uspešnice. Kar seveda preseneča, ko si gost na stenah ogleduje orjaške slike s portreti slovenskih glasbenikov, predvsem popevkarjev.

Foto: Bor Slana

Lokal je natančno prenovljen in izredno natančno koncipiran. Kuhinja je odprta, v njej so priljubljena "zelena jajca", kjer pečejo mesnine, del pri točilnem pultu je rezerviran za pijačo, predel ob steni je za "popikat", kot se zdaj reče, ali za hitro kosilce, v nadstropju nad kuhinjo je restavracijski del s kakšnimi desetimi mizami, kjer je gostovala naša ekipa.

Foto: Bor Slana

Omenili smo že končni znesek, a je treba na tem mestu dodati oziroma všteti še nekaj šilc močne slivovke in mehke kutine, ki ju pri Valjevu kuha srbski igralec Nenad Jezdić. Žganje je le del ponudbe močnejših alkoholnih pijač, v hiši imajo tudi res bogato izbiro koktajlov, med njimi tudi solidna americano in negroni, s katerima smo začeli večerjo.

Foto: Miha First

Glede na številčnost omizja so predlagali, da nam sestavijo izbor hladnih predjedi, in mi smo se strinjali. Tako smo poskusili petelinčkov namaz, torej perutninsko pašteto, pa mocarelo, popečeno v slanini, rostbif z artičokami, ovčji sir ter pesto zelenih oliv, gorčični in hrenov namaz. In skoraj preveč rukole. Med jedmi, ki jih običajno strežejo ob pijačah, sta tudi goveji in tunin tatarski, a za naš okus je v soboto zmagovala rožnata govedina.

Izbor hladnih predjedi Foto: Miha First

Ko smo presedlali na tople predjedi, so iz sezonske ponudbe priporočili bučni kapučino (juho), mi pa smo si rekli, da bomo v tej fazi poskusili tudi testenine. Pretrdim in nekam suhim raviolom dodajo prav okusne trakce piščanca z žara ter špinačo s pinjolami, ob tem pa predlagajo še kombinacijo s paradižnikovo salso. Manj eksperimentirajo pri njokih, ki jih preprosto polijejo z gosto smetanovo omako s črnimi tartufi, te pa na jed tudi radodarno dodatno nastrgajo.

Ravioli s piščancem ... Foto: Miha First

... in njoki s (črnimi) tartufi Foto: Miha First

Pri glavnih jedeh v Sobi 102 stavijo na mesnine, ki jih pripravljajo na prej omenjenih žarih Green Egg, in na burgerje, ki jih strežejo v številnih kombinacijah. Mi smo si dali prinesti telečji T-bone s pečenim krompirjem in bržolni steak, ki so ga uvozili iz Urugvaja in mu priložili jurčke s paradižnikom, zraven pa pristavili še kuhan krompir s skuto. Škoda, da je meso na mizo prispelo mlačno, in še bolj škoda, da ga brez potrebe obilno podložijo z rukolo.

Rib-eye, T-bone in obilica rukole Foto: Miha First

Sicer pa smo, jasno, poskusili še burger po imenu angus premium, ki je ob goveji polpeti vseboval čedar, paradižnik in solato. Bombetka je pri vseh burgerjih obarvana s kurkumo, celotna jed pa se je izkazala za dokaj nepretresljivo.

Pri sladicah je na Cankarjevi velika izbira, ne nazadnje so tudi kavarna. Kot pri hladnih predjedeh so se ponudili, da prinesejo izbor tistega, kar se jim zdi tisti dan najbolj fino. Morda se sliši presenetljivo, a verjetno je bila najboljša jed večera cheesecake z arašidovim maslom. Cheesecaki oziroma skutine torte so sicer ena najštevilčnejših možnosti menija Sobe 102, imajo jih devet, tudi solidnega jagodnega, še najhitreje pa smo pozabili čokoladno in sadno grmado.

Izbor sladic z arašidovim cheescakom na čelu Foto: Miha First

Povzetek

Priljubljena ljubljanska družabna točka s hrano in pijačo, ki zaseda mesto nekoč slovitega, a gotovo manj prestižnega Daj-Dama. Namesto golažev, ričeta in govedine v solati so zdaj tam testenine, burgerji, solate in uležane mesnine, pa tudi zanimive sladice.

Vinska karta je natančno izbrana in ponuja marsikaj na kozarec. Hišno vino dobijo od Edija Simčiča, drugače pa imajo vina iz Brd in Vipave, nekaj pa tudi s Štajerske in iz obeh delov Istre.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.