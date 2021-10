Raiven: V šoli sem se počutila kot največji avtsajder #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spoznali smo jo kot drzno, drugačno, barvito, skrivnostno pevko, zdaj pa je vstopila tudi v svet opere, ki jo je povsem prevzela. V današnjem Trendičveku gostimo zmagovalko letošnje Popevke Raiven, ki nam je med drugim razkrila, kdaj se je počutila kot največji avtsajder, kateri pravljični lik bi rada bila, kateri stereotipi o operi so še vedno živi, kaj ohranja ravnovesje v njenem življenju in katera je njena temna stran.

Foto: Ana Kovač

Raiven glasba na vsakem koraku spremljala že od mladih nog, saj je njen svet. Igra harfo, poleg kariere v malce drugačnem popu je vstopila tudi na pota klasične glasbe. Pred kratkim je magistrirala iz solopetja oziroma opere, na začetku leta je med drugim nastopila na opernem tekmovanju Tenor Viñas.

Foto: Ana Kovač

Petindvajsetletnica zase pravi, da vedno išče nove poti. Od nekdaj je rada drugačna in od nekdaj je rada izstopala. Tudi ko smo jo prvič na odru spoznali pred približno sedmimi leti. Takrat je bila drzna, drugačna, barvita in skrivnostna, delček tega je še danes, le da se je v tem času bolj poglobila vase in v svojo bit. O tem priča dejstvo, da se je odločila tudi za študij psihoterapije.

Foto: Ana Kovač

Rada ima živali, potovanja, ne mara pa globine vode, ki ji vzbuja nelagodje. Tudi pesem, s katero je zmagala na letošnji Popevki, ima živalski naslov Volkovi, a v sebi nosi globoko sporočilo.

Foto: Ana Kovač

"V današnji družbi se sicer preveč poudarjata prijaznost, mehkost, da se moramo vsi ves čas smehljati in vse sprejemati. Mislim, da potrebujemo tudi temnejšo plat, ta ni nujno slaba, le najti moramo ravnotežje. Volkovi govorijo tudi o dvojnosti človekove narave – imamo razum in človeškost, hkrati pa imamo nagone, nekakšno živalskost oziroma nekaj, kar nam je že prirojeno, in oboje je treba imeti," pravi pevka.

Foto: Ana Kovač

V današnjem Trendičveku nam je med drugim razkrila, kdaj se je počutila kot največji avtsajder, kateri pravljični lik bi rada bila, kateri stereotipi o operi so še vedno živi, kaj ohranja ravnovesje v njenem življenju in katera je njena temna stran.