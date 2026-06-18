Zakaj se to poletje splača dlje ostati na Crikveniški rivieri

Nekatere destinacije je mogoče raziskati v nekaj dneh, včasih pa je nekaj dodatnih dni tisto, kar pomeni, da se počitnice resnično potopijo v ritem izbrane počitniške lokacije. Riviera Crikvenica je ena izmed njih. Nahaja se v osrčju Kvarnerja, a je hkrati lahko dostopna gostom iz Hrvaške, Slovenije, Avstrije, Madžarske in drugih okoliških trgov. Riviera, ki povezuje Crikvenico, Selce in Dramalj , je idealna izbira za tiste, ki iščejo kombinacijo sprostitve, aktivnih počitnic in mediteranskega načina življenja.

Morje, gastronomija in aktivne počitnice na dosegu roke

Da bi gostom zagotovili več časa za uživanje v poletju, so Jadran Hotels & Camps pripravili ponudbo Podaljšani poletni oddih. Poleg 15-odstotnega popusta na nastanitev gostje prejmejo tudi dodatnih pet odstotkov popusta za bivanje osem noči ali več ter desetodstotni popust na hrano in pijačo po naročilu.

Foto: Jadran Hotels & Camps Brez naglice med zabavo na plaži, izleti, lokalnimi dogodki, koncerti in gastronomskimi doživetji, daljše bivanje ponuja dovolj časa za raziskovanje različnih obrazov riviere.

Posebej zanimivo je dejstvo, da je Kvarner nosilec naziva Evropska gastronomska regija 2026, nagrade, ki potrjuje kakovost lokalne kuhinje, tradicije in sestavin, gastronomska ponudba riviere pa postane sestavni del poletnega doživetja.

Aktivnosti za vse generacije

Naravne morske oaze, urejene mestne plaže in družinske plaže ter bogat koledar dogodkov ponujajo vsem generacijam možnost združevanja različnih doživetij med počitnicami.

Dan se lahko dobesedno začne s kopanjem na eni od številnih plaž, nadaljuje s kolesarsko potjo ob obali in zaključi z lokalnimi dobrotami in kozarcem kvarnerskega vina.

Ljubitelji aktivnih počitnic lahko uživajo v vodnih športih in številnih rekreacijskih vsebinah, ki so na voljo skozi vse poletje, kilometri obalnih sprehajališč pa vabijo na sproščene večerne sprehode ali tek ob morju.

Foto: TZG Crikvenica Posebna pozornost je namenjena družinam z otroki. Med sezono otroške aktivnosti, zabavni in animacijski programi zapolnijo poletne dni za najmlajše, staršem pa zagotovijo brezskrben oddih.

Od kampiranja ob morju do počitnic ob bazenu

Različni načini potovanja zahtevajo različne vrste namestitve, in to je ena od prednosti skupine Jadran Hotels & Camps.

Hotel Omorika v Crikvenici privablja goste z družinam prijaznimi vsebinami. Prenovljeni bazeni in zabavni programi dodatno obogatijo bivanje v poletnih mesecih.

Hotel Omorika Foto: Jadran Hotels & Camps

V Selcah je hotel Katarina, ki je zaradi otroških vsebin, animacijskih programov in velikega kompleksa zunanjih bazenov ter prostornih družinskih sob priljubljen tudi med družinami. Poleti goste čaka tudi posebna avgustovska izdaja dogodka White Party ter Primorski večeri in plesne delavnice.

White party, Hotel Katarina Foto: Jadran Hotels & Camps

Hotel Slaven v Selcah je odlično izhodišče za raziskovanje riviere s prijetnim mediteranskim vzdušjem v bližini morja in vseh ugodnosti destinacije.

Hotel Slaven Foto: Jadran Hotels & Camps Za bolj sproščene počitnice je na voljo Ad Turres, nastanitveni kompleks z dvema zunanjima bazenoma, bližino sprehajališč in poletnimi programi, kot so plesne delavnice in ribiški večeri.

AD TURRES Foto: Jadran Hotels & Camps AD TURRES Foto: Jadran Hotels & Camps Ljubitelji narave, športa in rekreacije bodo še posebej cenili Kačjak – Počitniške hišice Kačjak. So tik ob morju, obdane z zelenjem, in ponujajo mobilne hišice ter parcele za kampiranje v neposredni bližini plaže Kačjak in Beach Bara Kačjak, s sproščenim vzdušjem daleč od mestnega vrveža.

Plaža Kačjak Foto: Jadran Hotels & Camps

Poletje s prepletom tradicije in glasbe

Crikveniška riviera je skozi vso sezono polna kulturnih, zabavnih in športnih dogodkov. Obalne noči prinašajo druženja, glasbo in mediteransko vzdušje na trge in promenade, medtem ko bo Moja Mala Kala v začetku julija obiskovalce vrnila k tradiciji z lokalnimi obrtmi, gastronomijo in glasbenim programom.

Moja mala kala Foto: TZG Crikvenica

Sredi julija poteka edinstven festival uličnih akrobatov, nastopajočih in glasbenikov – festival CRIKVART, ki mestne ulice spremeni v velik odprt oder.

Avgust prinaša praznovanje dneva mesta Crikvenica z nastopi Tonyja Cetinskega, Funky Towna in Ivane Kindl.

Omeniti velja tudi tradicionalni plavalni maraton Šilo–Crikvenica. Ta športni dogodek že več kot stoletje zbira rekreativne in športne navdušence.

Foto: TZG Crikvenica Konec poletja je rezerviran za 60. Ribiški teden, enega najpomembnejših dogodkov na rivieri. Letošnje dogajanje bo odprl koncert Marka Škugorja, zaključilo pa se bo z nastopom Jelene Rozge.

Informacije o dogodkih najdete TUKAJ.

Ribiški teden Foto: TZG Crikvenica

Dodatne ugodnosti za daljša bivanja

V času, ko vse bolj iščemo počitnice brez dolgih potovanj in zapletene organizacije, Riviera Crikvenica ponuja kombinacijo morja, aktivnih počitnic, gastronomije, lokalnih dogodkov in pristnega mediteranskega načina življenja.

Akcija Podaljšani poletni oddih se izvaja v sodelovanju s Turistično skupnostjo Kvarnerja in Turistično skupnostjo mesta Crikvenica ter je zasnovana tako, da gostom z dodatnimi ugodnostmi zagotovi več časa za uživanje v poletju.

TEJ POVEZAVI. Več o ponudbi je na voljo na

Foto: Jadran Hotels & Camps

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