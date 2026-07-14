Vroča debata na Hrvaškem: mora lastnik apartmaja res kupiti WC-papir za ves teden?

Brisače, posteljnina, WC-papir, pa tudi olje, sol, poper in kava – kaj naj bi lastnik apartmaja nudil svojim gostom in kaj naj bi kupili sami? V zadnjih dneh se je med ponudniki apartmajev na Hrvaškem in njihovimi gosti vnela vroča razprava o tem.

Na Facebooku je v zadnjih dneh ogromno pozornosti pritegnila objava v eni od skupin, namenjeni oddaji turističnih nastanitev na Hrvaškem. Spletni uporabnik je v daljšem zapisu naštel, kaj bi po njegovem mnenju lastniki apartmajev morali nuditi svojim gostom, pod objavo pa se je sprožil plaz komentarjev tako lastnikov kot gostov.

Avtor objave je izpostavil, da gostje, ki plačajo 120 in več evrov na noč, za ta denar ne pričakujejo le urejenih prostorov, ampak jim je pomembna tudi dobrodošlica ter to, da lastnik poskrbi za njihove osnovne potrebe. Po njegovem mnenju bi moral med drugim zagotoviti primerno količino toaletnega papirja, pa tudi osnovne kuhinjske sestavine, kot so sol, poper, sladkor, olje, kava in čaj.

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"Če ste v apartma postavili pralni stroj, pustite nekaj kapsul ali pralnega praška, če imate pomivalni stroj, pustite dovolj tablet za dolžino bivanja, če je tam koš za smeti, pustite rezervne vreče, če je bivanje daljše od treh ali štirih dni, dva kompleta brisač na osebo nista luksuz, ampak skrb za gosta, dve roli WC-papirja za teden dni pa nista dovolj," je naštel.

"Vprašaš se, ali ni za ta denar preprosteje bivati v hotelu"

"To so malenkosti, ki stanejo nekaj evrov, gostu pa pomenijo zelo veliko. Lep apartma pritegne, prav takšne malenkosti pa prinesejo dobre ocene in goste, ki se vrnejo," je še zapisal, "če pa moraš za 150 evrov na noč že prvi dan teči v trgovino po WC-papir, vreče za smeti, tablete za pomivalni stroj in detergent za pranje, se vprašaš, ali ni za ta denar preprosteje bivati v hotelu."

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V komentarjih pod objavo so spletni uporabniki kmalu nanizali celo zbirko lastnih izkušenj iz apartmajev na Hrvaškem. Neka uporabnica je zapisala, da jo je v apartmaju za pranje posode pričakalo "pol gobice in to rabljene", drugi so pisali o tem, da so med bivanjem ostali brez toaletnega papirja, vreč za smeti in osnovnih sestavin v kuhinji.

"Dragi najemodajalci, vse to je vaša reklama, dobra ali slaba"

Ena od uporabnic je opisala primer, ko je z družino teden dni bivala v apartmaju, v katerem ni bilo ne detergenta za posodo ne papirnatih brisač, za celotno bivanje so dobili le eno rolo toaletnega papirja. "Ni bilo ne soli, ne popra, ne olja. To so osnovne stvari, ki jih gostje običajno ne nosijo s seboj in bi morale biti v apartmaju samoumevne. In ne, ni nam bilo težko kupiti vsega, kar smo potrebovali, šli smo v trgovino, nakupili in celo pustili tam za naslednje goste," je zapisala, "a v tem apartmaju me ne bodo več videli. Zaradi nekaj evrov bo lastnik v prihodnjih sezonah zagotovo izgubil nekaj gostov. Dragi najemodajalci, vse to je vaša reklama, dobra ali slaba. Sami se odločite."

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Mnogi so imeli tudi drugačne izkušnje, marsikdo se je z veseljem spominjal gostiteljev, ki so jih pričakali s kavo, pijačo dobrodošlice in domačimi izdelki, značilnimi za kraj, kjer so bivali.

Odziv ponudnikov: Olje, kava in sol niso naša obveznost

V razpravo se je vključilo tudi veliko ponudnikov apartmajev. "Nudimo toliko, kolikor si lahko privoščimo," je zapisala ena od najemodajalk, "osnovna sredstva za čiščenje in higieno, menjava brisač na tri dni, tri role WC-papirja, tri kapsule za perilo, darilo dobrodošlice in še nekaj malenkosti. Sladkor, olje, kava in sol pa so že nerodne stvari, ker ni higiensko tega puščati naslednjemu gostu in se potem hrana po nepotrebnem zavrže. To tudi ni obveza najemodajalca, obveza je čist in urejen prostor z osnovnimi stvarmi. Morate vedeti, da imamo tudi mi izdatke in to velike."

Eden od ponudnikov pa je poudaril, da je težko tako enim kot drugim: "Turistom je težko dati denar za nastanitev, a tudi nam ni lahko vzdrževati nepremičnine, ki smo si jih komaj privoščili, sploh ob novih zakonih in rasti stroškov. Vsem je težko, inflacija je naredila svoje in vsi smo vse bolj živčni."

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