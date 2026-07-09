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Avtor:
B. G.

Četrtek,
9. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 29 minut

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Natisni članek
Apulija plaža piknik hrana

Četrtek, 9. 7. 2026, 4.00

7 ur, 29 minut

V Italiji se krešejo mnenja: ali lahko na zasebno plažo prinesete svoj sendvič?

Avtor:
B. G.

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Apulija, plaža | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na jugu Italije se je razvila burna razprava o pravici obiskovalcev, da na zasebne plaže prinesejo svojo hrano in pijačo. Predlog guvernerja italijanske dežele Apulija, da bi turistom jasno omogočili piknike na plažah, je naletel na oster odpor upravljavcev zasebnih kopališč, ki opozarjajo na slabšanje kakovosti storitev in ugleda turistične destinacije.

Guverner Apulije Antonio Decaro je v videoposnetku, objavljenem na Facebooku, poudaril, da želi regija morje narediti dostopnejše tako domačinom kot obiskovalcem.

"Prizadevamo si, da bi bilo morje vse bolj izkušnja svobode – tako za prebivalce Apulije kot za vse, ki prihajajo od drugod odkrivat našo regijo. Morje je skupno dobro, ne sme postati luksuz!"

Ob tem je dodal še jasno sporočilo: "Nihče vam ne more preprečiti, da na plaži jeste hrano, ki ste jo prinesli od doma."

Lastniki zasebnih plaž opozarjajo na slabšo izkušnjo gostov

Predstavniki združenja upravljavcev plaž Assoturismo predlogu nasprotujejo, saj menijo, da bi več piknikov pomenilo več odpadkov in slabšo izkušnjo za druge obiskovalce.

Predsednik podružnice Assoturisma v kraju Vieste Nicola Ragno je pojasnil, da težava ni zgolj v sendvičih, temveč v tem, da nekateri obiskovalci na plažo prinesejo celotne obroke. "Ne gre le za sendvič. Nekateri s seboj prinesejo predjed, glavno jed, sadje – celoten obrok. Takšnega početja ni mogoče dopuščati, ker številni drugi gostje tega ne cenijo."

Po njihovem mnenju bi takšna praksa lahko škodovala podobi Apulije kot kakovostne turistične destinacije.

Apulija, plaža | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Italijanska zakonodaja dovoljuje lastno hrano na plaži

Približno tretjina italijanske obale je oddana v najem zasebnim upravljavcem plaž, ki obiskovalcem ponujajo ležalnike, senčnike, bare in restavracije.

Čeprav italijanska zakonodaja dovoljuje, da obiskovalci na plažo prinesejo svojo hrano in pijačo, številna zasebna kopališča turistom to v praksi prepovedujejo oziroma jim vnos hrane od zunaj poskušajo preprečiti. Decaro je takšno prakso kritiziral.

Stališče guvernerja podpira tudi Nacionalna zveza potrošnikov. Njen predstavnik Massimiliano Dona poudarja, da so plaže javni prostori, ki jih upravljajo zasebni koncesionarji, vendar niso njihova zasebna last.

Po njegovih besedah imajo obiskovalci pravico prinesti svojo hrano in pijačo ter jim ni treba izročiti torb ali hladilnih nahrbtnikov z malico zgolj zato, ker vstopajo na zasebno upravljano plažo.

Apulija, plaža | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Cene ležalnikov in senčnikov še naprej rastejo

Razprava o piknikih prihaja v času, ko številne Italijane in turiste vse bolj jezijo tudi veliki stroški obiska plaž. Raziskava italijanske potrošniške organizacije Altroconsumo je pokazala, da so se cene ležalnikov in senčnikov na 222 plažah v povprečju zvišale za šest odstotkov v primerjavi z letom 2025, v zadnjih petih letih pa kar za 24 odstotkov.

Prav zaradi naraščajočih stroškov številni obiskovalci menijo, da bi morala biti možnost prinesti lastno hrano na plažo samoumevna, medtem ko upravljavci zasebnih kopališč opozarjajo, da bi to lahko vplivalo na njihovo poslovanje in kakovost turistične ponudbe.

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