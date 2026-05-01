Turisti so izbrali: to so najlepše evropske plaže, kar tri so na istem otoku

Popotniška platforma TripAdvisor je tudi letos objavila težko pričakovano lestvico najlepših evropskih plaž, ki temelji na ocenah in izkušnjah njihovih uporabnikov. Ker se bliža sezona dopustov in iskanja popolne obale, smo preverili, katere plaže v Evropi so v letu 2026 najbolj navdušile obiskovalce.

10. Plage de Palombaggia, Korzika, Francija

Foto: Shutterstock

Prvo deseterico je za las ujela Korzika, otok dramatičnih vršacev in osupljivo lepih plaž, med katerimi so na TripAdvisorju kot najlepšo izpostavili plažo Palombaggia. Plažo v bližini mesta Porto-Vecchio bi zaradi belega peska in turkiznega morja prav lahko zamenjali za karibsko, le da je ne obkrožajo palme, temveč opojno dišeči borovci. Velja za točko, ki jo je na Korziki obvezno obiskati, to pa s seboj prinaša tudi njen največji minus – parkiranje v njeni bližini je lahko prava nočna mora.

9. Playa de Maspalomas, Gran Canaria, Španija

Foto: Shutterstock

Plaža Maspalomas je pravzaprav rob Maspalomskih sipin, naravnega fenomena ogromnih peščenih sipin na skrajnem jugu Gran Canarie, tretjega največjega Kanarskega otoka. Osupljive sipine so naravni rezervat, sama plaža pa ponuja obilico zabave vsem, saj ima območja, namenjena družinam, ljubiteljem vodnih športov in tudi nudistom. Najbolj obljuden je zahodni del plaže, medtem ko je na osrednjem in vzhodnem praviloma manj obiskovalcev, z vseh pa je mogoče opazovati spektakularne sončne zahode.

8. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Italija

Foto: Shutterstock

Otok Lampedusa, ki sicer sodi k Italiji, leži med Malto in Tunizijo in je zaradi svoje lege pogosto pribežališče beguncev iz Afrike. A velja tudi za neizmerno lep otok s sijajnimi plažami, med katerimi izstopa tako imenovana Zajčja plaža. Kljub imenu tam zajcev ne boste videli, je pa to gnezdišče zaščitenih morskih želv, ki tam nesejo jajca. Da bi tamkajšnjo naravo obvarovali pred pretirano gnečo obiskovalcev, je treba med 20. junijem in 15. oktobrom vstop vnaprej rezervirati, izberete pa lahko dopoldansko ali popoldansko izmeno.

7. Paleokastritsa, Krf, Grčija

Foto: Shutterstock

Vas Paleokastritsa na severozahodni strani otoka Krfa leži ob razčlenjeni obali z vrsto slikovitih zalivov in plaž, ki so ena lepša od druge. Plaže so bele, morje je turkizno, piko na i pa dodajo bujno sredozemsko rastje in hribi, ki se vzpenjajo v ozadju. V zalivih je morje mirno in čisto, zaradi česar je priljubljeno pri kopalcih, zanimivo pa je tudi za vse, ki radi z masko raziskujejo podmorski svet. Prav na tej obali naj bi po grški mitologiji ljudstvo Fajakov našlo brodolomca Odiseja in mu pomagalo pri vrnitvi domov na Itako.

6. Platja De Muro, Majorka, Španija

Foto: Shutterstock

Šest kilometrov dolga plaža na severni obali balearskega otoka Majorka slovi po kristalno čistem turkiznem morju, drobnem belem pesku in mirnem, plitvem morju, zaradi česar je popolna izbira za družine. Čeprav je izredno priljubljena in zato tudi oblegana, je dovolj obsežna, da lahko vsakdo najde svoj mir, če ga le želi, sicer pa je tudi zabave željnim na voljo vse od restavracij do vodnih športov. To je tudi priljubljena destinacija opazovalcev ptic, tik za plažo se razteza zaščiteno mokrišče S'Albufera.

5. Falassarna, Kreta, Grčija

Foto: Shutterstock

Plaža na skrajnem zahodu Krete je priljubljena zaradi finega belo-rožnatega peska in kristalno čistega morja, zaradi svoje lege pa velja tudi za idealno točko za opazovanje sončnih zahodov. V bližini si je mogoče ogledati ostanke antičnega pristaniškega mesta z ostanki obrambnih zidov in svetišča, posvečenega Diktini, starogrški boginji gora, lova in ribolova. Plaža medtem obiskovalcem nudi vso potrebno infrastrukturo od parkirišča do gostinskih lokalov in vodnih športov, najeti je mogoče tudi ležalnike in senčnike.

4. La Pelosa, Sardinija, Italija

Foto: Shutterstock

Sardinija velja za otok prekrasnih plaž, za najlepšo med njimi pa velja La Pelosa na polotoku Stintino na severovzhodu otoka. Ta plaža ne osvoji le z belim peskom in plitvim turkiznim morjem, ampak tudi z edinstvenim razgledom na ostanke stražnega stolpa iz 16. stoletja, zaradi katerega so utrinki s te plaže med najbolj prepoznavnimi na Sardiniji. Vsa ta lepota pa je terjala svoj davek, plaža je namreč tako priljubljena in pod takšnim navalom turistov, da je treba vstopnice zanjo rezervirati in kupiti vnaprej.

3. Praia da Falésia, Portugalska

Foto: Shutterstock

Praia da Falésia je več kot osem kilometrov dolga plaža v portugalski regiji Algarve in velja za najlepšo na tem območju. Očara z zlatim peskom, nad katerim se vzpenjajo klifi v ognjenih odtenkih med oranžno in belo. Čeprav je v najbolj razvitem in pozidanem delu Algarveja, pa ta plaža zaradi zaščitenega statusa ostaja precej neokrnjena. Sicer ni povsem osamljena, a že pet minut hoje od vstopnih točk boste tudi na vrhuncu sezone lahko našli miren kotiček, zato njena visoka uvrstitev na lestvici ne čudi.

2. Balos, Kreta, Grčija

Foto: Shutterstock

Laguna Balos na skrajnem severozahodu Krete je ena najbolj fotografiranih točk na tem grškem otoku. Obiskovalce očara z nezemeljsko lepoto prelivajočih se barv belega peska in turkiznega morja, ki so resnici na ljubo bolje vidne z razgledne točke visoko nad obalo. Ker gre za precej odmaknjeno lokacijo, jo je priporočljivo obiskati po morski poti, saj je cesta do tja dolga in zavita, od parkirišča do plaže pa je treba še pešačiti. A kdor jo je obiskal, pravi, da je ves trud na cilju poplačan.

1. Elafonissi, Kreta, Grčija

Foto: Shutterstock

Ob petem in tretjem je Kreta osvojila tudi prvo mesto na lestvici najlepših plaž v Evropi. Tja se je uvrstila plaža Elafonissi, ki je prav tako kot prejšnji dve na zahodni obali Krete in je redno omenjana na seznamih najlepših plaž. Za to je zaslužen predvsem njen rožnati pesek, ki je tako razvpit, da je ob obisku marsikdo razočaran – res se v pesku prelivajo odtenki rožnate, a ti niso zelo intenzivni, odvisni pa so tudi od vremena in letnega časa. V vsakem primeru pa je plažo vredno obiskati zaradi kristalno čistega morja, še posebej zjutraj, ko še ni množice obiskovalcev, ali ob sončnem zahodu, ko jih ni več.

