Tujci imajo Slovence za romantičen narod

Tokrat smo bili v Vrbi, pesnikovi rojstni vasi, v prečudovito ohranjeni hiši, kjer je France Prešeren preživel prvih sedem let. Zaradi temno rjavih kodrastih las so ga klicali mali koštrunček, nato pa se ga je, ko je odrasel, prijel vzdevek doktor Fig. Bojda je že kot deček govoril v rimah.

Vodnica v Prešernovi hiši Foto: Planet TV

Nenavadno, da na našem glavnem trgu stoji spomenik pesniku

Brskali smo po burnem življenju Franceta Prešerna, čeprav je marsikaj še vedno neodkritega in neznanega. Bolj kot Slovenci, ki zagotovo znamo zapeti ali pa vsaj odmrmrati njegovo sedmo kitico Zdravljice, državno himno, ga v žarometih pomembnosti osvetlijo tujci. Marsikomu se zdi nenavadno, da na glavnem trgu v Ljubljani namesto vojščaka, kot je to v navadi v marsikaterem drugem večjem mestu, stoji kip pesnika. Zato se tujcem zdi, da so prišli v državo, kjer živijo zelo romantični ljudje.

Ekipa Planet na obisku se je s kočijo popeljala po žirovniški kulturni poti, kjer bo 8. februarja izredno zanimivo - s številnimi dogodki se bodo spomnili našega velikana, pa tudi drugih učenjakov, ki prihajajo iz tega kraja.

Naš kantavtor Aleksander Mežek je uglasbil Prešernovo poezijo. Foto: Planet TV

S kočijo po žirovniški kulturni poti. Foto: Planet TV

Prešernova poezija je danes še vedno aktualna, če se spomnimo le verza - Le čevlje sodi naj kopitar. Sicer pa so globoka sporočila Franceta Prešerna navdihnila tudi kantavtorja Aleksandra Mežka, ki je uglasbil nekatera njegova dela.

Doživeto pripovedovanje vodnice pa dokazuje, da je lahko kultura tudi zelo zanimiva in pritegne celo otroke, če jo znamo začiniti s pravo mero humorja.

