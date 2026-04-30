Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
30. 4. 2026,
18.25

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,71

Natisni članek

Švicarji vse bolj obupani: "Življenja v Švici si ne morem več privoščiti."

Sankt Moritz, Švica | Švicarsko mesto Sankt Moritz | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Naraščajoči življenjski stroški vse bolj obremenjujejo tudi prebivalce Švice, ki sicer velja za državo z visokimi življenjskimi standardi in mesečnimi prihodki. Številni se skozi mesec komaj prebijejo, kar trem milijonom davkoplačevalcev pa po plačilu vseh fiksnih stroškov ob koncu meseca preostane malo ali nič denarja, poroča švicarski portal Blick.

Da so denarnice velikega števila Švicarjev ob koncu meseca prazne, je po poročanju omenjenega portala krivda kombinacije nizkih dohodkov in naraščajočih fiksnih stroškov. Breme naraščajočih najemnin in premij zdravstvenega zavarovanja je še posebej veliko za gospodinjstva z nizkimi dohodki, kar pomeni, da mnogi mesečno prihranijo zelo malo ali celo nič.

Med fiksne življenjske stroške uvrščamo stanovanjske stroške (najemnina ali kredit), komunalne in telekomunikacijske storitve (naročnine za telefon, televizijo in internet), zavarovanja ter druge obveznosti, kot je plačilo obveznega RTV prispevka.

Medij je pripravil anketo z vprašanjem, koliko denarja prebivalcem preostane po plačilu vseh fiksnih stroškov, nanjo pa je odgovorilo več kot sedem tisoč Švicarjev. Rezultati so presenetljivi. 13 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da jim po odbitku mesečnih stroškov ne ostane nič, 18 odstotkom ostane manj kot 500 švicarskih frankov (543,40 evra), 23 odstotkom pa preostane od 500 (543,40 evra) do 1.500 švicarskih frankov (1.630,20 evra).

Za nekatere prebivalce je finančna slika nekoliko boljša. 19 odstotkov vprašanih je navedlo, da imajo mesečno od 1.500 (1.630,20 evra) do tri tisoč švicarskih frankov več (3.260,39 evra), kot jih potrebujejo za preživetje, preostalih 27 odstotkov pa ima presežek več kot tri tisoč frankov (3.260,39 evra).

Je edina možnost selitev?

Nekateri prebivalci so o svojih finančnih težavah spregovorili bolj podrobno. Po poročanju portala so se oglasili predvsem tisti, ki imajo družine z otroki. Eden izmed njih je Mathias Reimann: "Delam polni delovni čas, moja partnerka pa 20-odstotni. Imava tri otroke in vsak mesec nama ostane manj denarja, ker se vse draži, plače pa ostajajo iste."

Engin Harun pa pravi: "Da lahko preživljam svojo družino, sem moral poiskati še eno službo, sicer ne bi zmogel plačevati davkov in zdravstvenega zavarovanja." Finančno stisko čuti tudi Miriam Schenk. "Prejemam invalidsko pokojnino in doplačila. Zdravstveno zavarovanje in najemnina sta sicer pokrita, vendar mi ne ostane kaj veliko. Večkrat moram preskočiti kakšen obrok, ker si ne morem privoščiti nakupa hrane."

Za nekatere je edina možnost postala selitev iz države. Upokojenec Roland Zaugg je povedal svojo zgodbo: "50 let sem pomagal graditi Švico, zdaj pa moram živeti v Španiji, ker je življenje v Švici s pokojnino 1.900 švicarskih frankov (2.066,97 evra) postalo predrago." Podobno je poudarila tudi Maria Baumgartner: "Odselila sem se pred devetimi leti. Življenja v Švici si ne morem več privoščiti."

Prag revščine v Švici je leta 2024 znašal 2.388 švicarskih frankov (2.597,86 evra) mesečno za samsko osebo in 4.159 švicarskih frankov (4.524,49 evra) za par z dvema otrokoma, kažejo podatki Švicarskega zveznega statističnega urada.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.