N. V., STA

Torek, 5. 5. 2026, 9.56

Sveti Stefan kmalu spet odprt: si bo "jugoslovanski Saint-Tropez" povrnil staro slavo?

Sveti Stefan | Foto Shutterstock

V Črni gori bodo najpozneje konec maja za goste ponovno odprli luksuzni turistični kompleks Sveti Stefan. Eno najbolj znanih lokacij na jadranski obali so zaprli pred petimi leti po sporu med državo in najemnikom, družbo Adriatic Properties, ki pa sta se po navedbah črnogorske vlade poravnala.

Spor med državo Črno goro in družbo Adriatic Properties se je začel leta 2021, ko je podjetje zaprlo hotelski kompleks na Svetem Stefanu po protestih zaradi omejenega dostopa do plaž in drugih javnih površin na tem majhnem otoku blizu Budve, ki je s kopnim povezan prek ozkega mostu. Spor se je nato nadaljeval pred mednarodnim arbitražnim sodiščem v Londonu, kjer je družba Adriatic Properties od države zahtevala približno sto milijonov evrov odškodnine.

Črnogorski premier Milojko Spajić je minuli mesec sporočil, da je vlada sprejela predlog poravnave, s čimer so izpolnjeni tudi formalni pogoji za ponovno odprtje hotela Sveti Stefan, ki velja za enega najbolj prepoznavnih simbolov črnogorskega turizma. Izrazil je tudi prepričanje, da bo odprtje imelo močan pozitiven učinek na turizem in mednarodni ugled Črne gore kot elitne turistične destinacije.

Spajić je še sporočil, da dogovor predvideva tudi podaljšanje najema za obdobje petih let, kolikor časa kompleks ni deloval, ob jasni obveznosti družbe Adriatic Properties, da hotel ponovno odpre najpozneje do konca letošnjega maja.

