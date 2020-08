Slovenska Toskana, ki vas čaka za vogalom #video

Vrhunska vina, kulinarična eksplozija in okolica, ki zaradi visokih cipres spominja na Italijo. Vse te lepote in doživetja vas čakajo za ovinkom, le z glavne ceste morate zaviti.

Po koprskem podeželju se navadno potepajo le najbolj radovedni popotniki. Do posestva Brič, ki je znano po vrhunski žlahtni kapljici, pridelani na ekološki način, vas pripelje makadamska pot, a ko pridete do tja, vas bosta očarala pogled na 36 hektarjev velike vinograde in tišina, ki jo zmoti le ptičje petje.

Foto: Suzana Kozel

V zaledju Istre vas čaka tudi zeliščni raj, kjer mož in žena, Urban in Sonja Posedi, z veliko pozornosti gojita zelišča, ki so že tisočletja del ljudske medicine. Tam lahko vstopite tudi v mistične energijske kroge, ki predstavljajo sedem čaker, in začutite mogočno zemeljsko energijo.

Foto: Suzana Kozel

Foto: Suzana Kozel

Za obisk tega dela Slovenije boste potrebovali več dni, še posebej če želite občutiti istrske zgodbe, ki jih še ni oplazil množični turizem. Več si oglejte v zgornjem videu.

