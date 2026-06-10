Slovenija med najvarnejšimi državami na svetu, prehitela je večino Evrope

Globalni indeks miru za leto 2026 kaže, da postaja svet vse manj miren. Skupna stopnja miroljubnosti se je v zadnjem letu namreč poslabšala v 99 državah, kar pomeni že 12. zaporedno leto globalnega nazadovanja.

Kljub temu nekatere države ostajajo zgled varnosti, stabilnosti in kakovosti življenja. Med njimi je tudi Slovenija, ki ostaja v svetovnem vrhu po varnosti. Na letošnji lestvici je zasedla četrto mesto, potem ko je bila med letoma 2020 in 2023 kar štirikrat zapored druga najmirnejša država na svetu. Najnižjo uvrstitev je dosegla leta 2014, ko je zasedla 12. mesto.

Globalni indeks miru, ki zajema 163 držav, meri stopnjo varnosti in stabilnosti na podlagi 23 kazalnikov: od kriminalitete in konfliktov do vojaških izdatkov ter občutka varnosti med prebivalci. Najvišje se praviloma uvrščajo države z nizko stopnjo nasilja, stabilnimi institucijami, visoko ravnijo družbenega zaupanja in dobro kakovostjo življenja.

Islandija ostaja na vrhu že skoraj dve desetletji

Najvarnejša država na svetu ostaja Islandija, ki prvo mesto zaseda že od leta 2008. Letos je svoj rezultat še izboljšala, predvsem zaradi zmanjšanja nasilnih protestov. Na drugo mesto se je povzpela Nova Zelandija, ki velja za najvarnejšo državo azijsko-pacifiške regije in eno najmanj militariziranih držav na svetu.

Tretje mesto pripada Švici, ki nizko stopnjo kriminala uspešno združuje z dolgoletno politiko vojaške nevtralnosti. Peto mesto pa je zasedla Irska, ki izstopa po nizki stopnji nasilja in omejeni vpletenosti v mednarodne konflikte.

Islandija je zasedla prvo mesto. Foto: Shutterstock

Zakaj so te države tako varne?

Najvarnejše države na svetu imajo več skupnih značilnosti. Med njimi so politična stabilnost, močne javne institucije, visoka stopnja socialne varnosti, kakovostno zdravstvo in izobraževanje ter visoka raven medsebojnega zaupanja.

Pomembno vlogo igrajo tudi dobri odnosi s sosednjimi državami ter nizka stopnja notranjih in zunanjih konfliktov.

Za prebivalce teh držav se varnost kaže predvsem v občutku brezskrbnosti v vsakdanjem življenju, zaupanju v družbo in prepričanju, da lahko večino življenjskih izzivov rešujejo brez strahu pred nasiljem ali nestabilnostjo.

Deset najvarnejših držav na svetu leta 2026:



1. Islandija

2. Nova Zelandija

3. Švica

4. Slovenija

5. Irska

6. Avstrija

7. Portugalska

8. Singapur

9. Finska

10. Japonska

Hrvaška se je uvrstila na 23. mesto. Foto: Shutterstock

Kako so se odrezale naše sosede?

Med slovenskimi sosedami je najvišje uvrščena Madžarska, ki zaseda 15. mesto, Hrvaška je na 23. mestu, Italija pa na 35. mestu lestvice.

Celoten zemljevid Globalnega indeksa miru za leto 2026 si lahko ogledate tukaj.