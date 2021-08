Slovenec na Visu oddaja vilo z "zasebno plažo", čeprav to ni dovoljeno

"Še eden od primerov uničevanja naše obale," so pred nekaj dnevi na spletnem portalu Morski.hr opozorili ob fotografijah vile v Kutu, slikovitem predelu mesta Vis na istoimenskem dalmatinskem otoku.

S teraso so si prisvojili morsko obalo

Z uničevanjem ciljajo na veliko teraso, ki se razprostira pred vilo in sega dobesedno v morje − kakršnikoli gradbeni posegi v obalni pas so po hrvaški zakonodaji namreč prepovedani.

Sporno je tudi oglaševanje vile na spletnih rezervacijskih platformah − tam jo med drugim hvalijo s tem, da ima zasebno plažo, kar na Hrvaškem ni mogoče, in privez za dve plovili.

Foto: zajem zaslona

Hrvaški medij 24sata.hr je raziskal, kdo je pravzaprav lastnik te vile in kako je mogoče, da si je tako prisvojil morsko obalo. Kot navajajo, je zgradba v lasti Slovenca Damjana Planinca, ki jo oddaja prek podjetja Issa Planinc d. o. o.

Zgradba odstopa od gradbenega dovoljenja

Planinc jim je dejal, da ima za obnovo vile in gradnjo terase vsa potrebna dovoljenja, pristojne oblasti pa trdijo nasprotno. Kot so povedali za 24sata, Planinc nima koncesije za uporabo plaže niti za priveze, zgradba pa da precej odstopa od gradbenega dovoljenja, ki so mu ga izdali leta 1991: "To dovoljenje ni obsegalo nobene terase in to niti ne bi bilo mogoče, saj terasa z lastniške parcele sega v pomorsko dobro."

Na spletni platformi Booking.com Planinc navaja, da je bila vila zgrajena leta 2000, popolnoma obnovljena pa leta 2017. Sestavljajo jo štirje apartmaji, vsi z razgledom na morje in razkošno opremo. V visoki sezoni vila dosega ceno deset tisoč evrov in več na teden.

