Kljub vojni, inflaciji in naraščajočim cenam goriv Evropejci ostajajo trdno odločeni, da bodo poletne počitnice v večini preživeli izven domače države. Najbolj priljubljeni destinaciji evropskih turistov za poletno sezono 2026 sta Španija in Italija, medtem ko Hrvaška za konkurenco nekoliko zaostaja, kaže obsežna študija Evropske potovalne komisije (ETC).

V spletni anketi, ki jo ETC izvaja vse od leta 2020, je sodelovalo več kot šest tisoč udeležencev iz desetih različnih držav. Popotniki iz Nemčije, Združenega kraljestva, Francije, Avstrije, Italije, Belgije, Švice, Španije, z Nizozemske in s Poljske so razkrili svoje potovalne načrte za obdobje od aprila do septembra, rezultati pa so zanimivi.

Naši sosedje izven peterice najbolj priljubljenih destinacij

Raziskava je pokazala, da se je zanimanje Evropejcev za potovanja v primerjavi z lanskim letom povečalo za deset odstotkov in doseglo 82 odstotkov, kar je najvišja raven od leta 2020, pri čemer bodo največ potovanj opravili maja, junija in julija. Odločilna dejavnika, na katera so popotniki pri izbiri destinacije še posebej pozorni, ostajata stabilno vreme ter razmerje med ceno in kakovostjo, medtem ko se je zaradi nestabilnih geopolitičnih razmer po svetu nekoliko (za štiri odstotke) povečala skrb za varnost. Kljub rasti cen nafte je potovanj z avtomobilom vse več, letalski promet pa ostaja stabilen.

Med bolj zanimivimi rezultati ankete je ta, da namerava poletne počitnice v Sredozemlju preživeti 17 odstotkov več Evropejcev kot lansko leto, skupno pa kar 59 odstotkov vseh vprašanih. Izsledki raziskave so nekoliko manj spodbudni za naše sosede Hrvate, saj se je Hrvaška uvrstila šele na deveto mesto med najbolj priljubljenimi počitniškimi destinacijami evropskih turistov v Sredozemlju.

Največ zanimanja je za Španijo in Italijo. V Španijo jih bo v omenjenem obdobju (od aprila do septembra) odpotovalo 14 odstotkov, v Italijo 11 odstotkov, V Francijo osem odstotkov, v Grčijo in na Portugalsko pa šest odstotkov vprašanih. Le štirje odstotki nameravajo počitnice preživeti na Hrvaškem. Da gre za slabo novico, pišejo tudi hrvaški mediji.

Rezultati ankete kažejo, da bo največ Evropejcev letos poleti dopustovalo v Španiji.

Avstrijce, Nemce in Italijane Hrvaška vse manj zanima

Avstrijci so na prvi dve mesti po priljubljenosti letos postavili Italijo in Španijo, Hrvaška je na tretjem mestu, za njo pa Grčija. Več zanimanja kot lani Španija in Italija pritegneta pri potnikih iz Nemčije, medtem ko Hrvaška zanje ni med petimi najbolj priljubljenimi destinacijami. Španija je letos zelo priljubljena tudi med Italijani, tja se bo letos odpravilo največ italijanskih državljanov. Sledijo Francija, Združeno kraljestvo, Portugalska in Grčija, medtem ko Hrvaška ni med prvo peterico.

Še naprej pa imajo Hrvaško radi Poljaki. Čeprav bo največ poljskih državljanov počitnice preživelo v Španiji in Italiji, je Hrvaška na tretjem mestu po priljubljenosti med poljskimi turisti, zanimanje pa narašča.

V primerjavi z lanskim letom je vse več turistom pomembna cena potovanj. V obdobju od aprila do septembra zgolj eno potovanje načrtuje 39 odstotkov vseh vprašanih, kar je sedem odstotkov več kot lani, medtem ko dve ali več potovanji načrtuje 57 odstotkov vprašanih, zanimanje pa je v primerjavi z lanskim letom upadlo za tri odstotke. Kot kaže, na priljubljenosti pridobivajo krajša potovanja, saj kar 38 odstotkov vprašanih načrtuje bivanje od štiri do šest noči (tri odstotke več kot lani), med sedem in 12 nočitev pa načrtuje 37 odstotkov vprašanih, kar je pet odstotkov manj kot lani.

Rezultati še kažejo, da bo poletne počitnice znotraj lastne države preživelo 24 odstotkov vprašanih, dopust v njim sosednjih državah načrtuje 34 odstotkov, 32 odstotkov vprašanih ga načrtuje v drugih evropskih državah, devet odstotkov pa načrtuje potovanje zunaj Evrope. Število turistov, ki se izogibajo priljubljenim destinacijam in iščejo manj znane, medtem narašča.

