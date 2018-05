Pravila sodelovanja v fotonatečaju Biseri Slovenije

TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) organizira fotonatečaj Biseri Slovenije (v nadaljevanju fotonatečaj), ki bo potekal od 22.5.2018 do vključno 22.8.2018 do 23:59. Fotonatečaj poteka na mediju Siol.net (https://siol.net/). S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v fotonatečaju.

Kdo lahko sodeluje?

V fotonatečaju lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v fotonatečaju.

V fotonatečaju lahko sodelujejo (vendar ne morejo biti izžrebani) zaposleni pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani, uporabniki družinskih bonusov zaposlenih v TSmedia, d. o. o. in druge osebe, ki so vključene v organizacijo tega fotonatečaja.

S prijavo v fotonatečaj udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v fotonatečaju in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v fotonatečaju sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja

Udeleženec lahko sodeluje v fotonatečaju tako, da na spletnem mestu https://siol.net/:

odda svojo fotografijo na temo biseri v Sloveniji prek aplikacije, ki je dostopna na https://siol.net/trendi/potovanja.

Med vsemi oddanimi fotografijami v času fotonatečaja je mogoče oddati glas vsakih deset minut.

Prek obrazca v aplikaciji udeleženec odda naslednje podatke: elektronski naslov, ime, priimek, spol, poštno številko in kraj.

Objavljene fotografije sodelujočih bodo po uredniški potrditvi objavljene na Siol.net v podsklopu https://siol.net/trendi/potovanja.

Sodelujoči organizatorju v času trajanja fotonatečaja dovoljuje neplačano javno objavo fotografije in vseh dodanih elementov (vključno s soglasjem za radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno retransmisijo ali sekundarno radiodifuzno oddajanje), dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje, reproduciranje in distribuiranje, prodajo in dajanje v najem, tako na fizičnih nosilcih del (CD, DVD …) kot tudi prek svetovnega spleta, v vseh medijih, ki so v lasti ali upravljanju organizatorja.

Udeleženec lahko sodeluje z več deli, vendar največ s petimi. Fotografija za oddajo je lahko v formatu .jpg ali .png in velika maksimalno 5 MB.

Po oddaji dela in vseh zahtevanih podatkov se delo samodejno objavi v obliki članka na Siol.net (objavijo se fotografija, ime in priimek, kraj ter naziv fotografije). Vsako objavljeno delo bo po uredniški potrditvi v času trajanja fotonatečaja objavljeno na mediju Siol.net (www.siol.net, Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn,. Po vsakem prijavljenem delu udeleženec na elektronski naslov, ki ga je zapisal v prijavi, prejme sistemsko elektronsko sporočilo o objavljenem delu s povabilom, da ga deli naprej. Udeleženec fotonatečaja lahko tako takoj deli delo naprej, povabi h glasovanju in se poteguje za nagrade.

Objava del in glasovanje

Z oddajo del se udeleženec strinja s tem, da bodo oddana dela objavljena na spletnem mestu https://siol.net/ in na Facebooku oz. Twitterju. S sodelovanjem v fotonatečaju se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek, kraj, elektronski naslov in drugi podatki (komentar k fotografiji ter davčna številka v primeru, da so nagrajeni) (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci fotonatečaja navedejo v prijavi na fotonatečaj, posredujejo organizatorju ter da se njihovi podatki (ime, priimek, kraj, fotografija) objavijo na spletni strani organizatorja https://siol.net/, če so nagrajeni.

V fotonatečaju se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave. Pridržujemo si pravico, da fotografije, ki so žaljive, diskriminatorne, zlonamerne, nespodobne, obrekljive, sovražne, grozeče, vulgarne in/ali napeljujejo k sovraštvu, nasilju, razširjanju in izražanju rasne, narodnostne, verske ali spolne nestrpnosti, vsebujejo simbole, znake, ki simbolizirajo totalitaristične režime, ali kako drugače vznemirjajo ljudi in/ali so po presoji organizatorja neprimerne za objavo, izbrišemo z našega strežnika. Tovrstnih fotografij organizator ne bo objavil. Fotografije izražajo stališča avtorjev, ne uredništva in/ali organizatorja Siol.net.

Za vsako fotografijo, ki bo objavljena na mediju Siol.net, bo mogoče glasovati in se bo na podlagi števila prejetih glasov potegovala za glavne nagrade. Glasovanje bo potekalo prek medija Siol.net, kjer bodo objavljene vse fotografije.

Ko bo uporabnik kreiral in oddal fotografijo, bo lahko v spletni aplikaciji kliknil na ikono posameznega družbenega omrežja in s tem delil povezavo do objavljene fotografije na mediju Siol.net, kjer bodo uporabniki lahko oddali svoj glas.

Glasuje lahko vsak uporabnik spleta, ki uporablja medij Siol.net. Uporabniki lahko za isti izdelek glasujejo večkrat – več glasov ko bo oddanih za posamezen izdelek, več možnosti za zmago ima ta izdelek. Glasovi se beležijo s pomočjo računalniškega sistema in so shranjeni v računalniški bazi. Glasovanje je mogoče na vsakih 10 minut. Vse, za katere bomo ugotovili, da so zlorabili glasovanje, bomo izključili iz možnosti za pridobitev nagrad.

Žrebanje nagrad

Med vsemi, ki so glasovali za fotografije v natečaju, bo organizator v tedenskih žrebanjih izžrebal naslednje nagrade:

3-krat telovadni komplet Planet TV za rekreacijo doma (uteži, kolebnica …)

5-krat knjiga Glej, kdo kuha

6-krat palica za selfieje

7-krat blok TSmedia

13-krat steklenička za vodo TSmedia

5-krat majica Kaj gledaš Planet TV

30. 5. 2018:

Palica za selfieje

Steklenička za vodo TSmedia

Blok TSmedia

6. 6. 2018:

Palica za selfieje

Steklenička za vodo TSmedia

Blok TSmedia

13. 6. 2018:

Knjiga Glej, kdo kuha

Steklenička za vodo TSmedia

Majica Planet TV

20. 6. 2018:

Knjiga Glej, kdo kuha

Steklenička za vodo TSmedia

Majica Planet TV

27. 6. 2018:

Knjiga Glej, kdo kuha

Steklenička za vodo TSmedia

Majica Planet TV

4. 7. 2018:

Knjiga Glej, kdo kuha

Steklenička za vodo TSmedia

Majica Planet TV

11. 7. 2018:

Knjiga Glej, kdo kuha

Steklenička za vodo TSmedia

Majica Planet TV

18. 7. 2018:

Palica za selfieje

Steklenička za vodo TSmedia

Blok TSmedia

25. 7 .2018:

Palica za selfieje

Steklenička za vodo TSmedia

Blok TSmedia

1. 8. 2018:

telovadni komplet Planet TV za rekreacijo doma (uteži, kolebnica …)

Palica za selfieje

steklenička za vodo TSmedia

8. 8. 2018:

telovadni komplet Planet TV za rekreacijo doma (uteži, kolebnica …)

steklenička za vodo TSmedia

blok TSmedia

15. 8. 2018:

telovadni komplet Planet TV za rekreacijo doma (uteži, kolebnica …)

steklenička za vodo TSmedia

blok TSmedia

22. 8. 2018:

Palica za selfieje

steklenička za vodo TSmedia

blok TSmedia

Med 10 prispelimi fotografijami z največ glasovi, bo organizator ob koncu fotonatečaja, in sicer 22. 8. 2018, izžrebal naslednjo nagrado:

1. nagrada: polaroidni fotoaparat Fuji Instax Mini 8, v vrednosti 79,99 EUR (z DDV-jem),

Med vsemi sodelujočimi, ki so oddali fotografijo bo organizator ob koncu fotonatečaja, in sicer 22. 8. 2018 izžrebal:

2. nagrada: prenosna baterija za pametni telefon Fuji power,

3. nagrada: prenosna baterija za pametni telefon Fuji power.

V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja fotonatečaja pravilno izpolnijo prijavnico in pripišejo podatke: ime, priimek, e-naslov, označijo spol in zapišejo kraj bivanja. Vsak udeleženec fotonatečaja lahko na posamezno žrebanje prejme le eno nagrado in je v posameznem tednu lahko izžreban samo enkrat ne glede na število oddanih prijav.

V fotonatečaju se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice. Žrebanje nagrad bo potekalo računalniško z naključnim algoritmom, in sicer z žrebom e-naslovov, ki so jih udeleženci navedli ob prijavi v fotonatečaj.

Za izvedbo fotonatečaja in nadzor nad njegovim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajencev za tedenske nagrade bo vsak teden ob sredah, in sicer 30. 5. 2018, 6. 6. 2018, 13. 6. 2018, 20. 6. 2018, 27. 6. 2018, 4. 7. 2018, 11. 7. 2018, 18. 7. 2018, 25. 7. 2018, 1. 8. 2018, 8. 8. 2018, 15. 8. 2018, 22. 8. 2018. Žrebanje za tedenske nagrade bo potekalo na naslovu Stegne 19, 1000 Ljubljana. Žrebanje za glavne nagrade bo 22.8.2018 ob 10. uri na istem naslovu. Razglasitev ne bo javna in na rezultate pritožba ni mogoča. Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic razglasila skupaj 42 nagrajencev. Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v fotonatečaju ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu udeležencu fotonatečaja, ki je prejel največ glasov, oz. drugemu izžrebancu.

O razglasitvi zmagovalcev in žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju razglasitve oz. žrebanja, navzočih osebah, poteku razglasitve oz. žrebanja, izžrebanih e-naslovih ter uri konca žrebanja oz. razglasitve. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje oz. razglasitev zmagovalcev je dokončna.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Vsi nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-naslovu najkasneje v osmih dneh po žrebanju, seznam nagrajencev pa bo najpozneje v treh dneh po razglasitvi objavljen na https://siol.net/.

Nagrajenci se morajo na obvestilo odzvati v roku, navedenem v e-pošti. Če se v tem roku ne odzovejo, izgubijo pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjim sodelujočim.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v fotonatečajih, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti:

osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in

davčno številko

ter navesti davčni urad.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Glavni nagrajenec bo organizatorju povrnil del stroškov nagrade v višini akontacije dohodnine (v višini 19,997 evra), ki jo mora, v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) za nagrajenca/davčnega zavezanca poravnati podeljevalec nagrade/izplačevalec dohodka.

Glavni nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Če je nagrajenec oseba mladoletna mlajša, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Organizator fotonatečaja si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji fotonatečaja oziroma žrebanja.

Fotografije nagrad so simbolične, nagrajenci bodo nagrade prevzeli na sedežu organizatorja ali na drugem dogovorjenem kraju.

Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v fotonatečaju udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval organizatorju v tej nagradni igri uporabljajo tudi za izvedbo nagradne igre.

V skladu s soglasjem pridobljenim s strani udeleženca organizator dobi soglasje za vključitev udeležencev te nagradne igre v bazo in za spodnji namen:

za pošiljanje dnevnega/tedenskega elektronskega časopisa, pri čemer jih bo organizator obveščal o novih vsebinah, drugih novostih, dogodkih s področij, ki jih zajemajo in so na siol.net in ostalih spletnih straneh ter produktih, ki so v lasti lastnika storitev preko elektronskega naslova. V ta namen jim lahko lastnik storitve glede na njihovo zanimanje (področje: šport, trendi, novice, avtomoto, Planet TV…) pošilja novice le iz dotičnega področja zanimanja, ki si jih uporabnik uredi ob prijavi v siol.net.

občasno obveščanje po elektronskem naslovu o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev TSmedia, ki oglašujejo na spletnih strani ali produktih lastnika storitev, bodisi da gre za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od soorganizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način:

pošlje elektronsko sporočilo na info@tsmedia.si;

lahko se odjavi preko povezave ''odjava'', ki se nahaja v nogi vsakega prejetega elektronskega časopisa;

odjava preko prijavne forme na siol.net;

odjava pisno na naslov TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana.

Podatki bodo varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam, razen v primeru, ko podatke za organizatorja obdeluje pogodbeni obdelovalec.

Organizator bo podatke na podlagi teh pogojev obdeloval do preklica soglasja.

Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih ali za katere je prejel soglasje udeleženca.

Avtorstvo

Uporabnik jamči organizatorju, da so vsebine, ki jih je oz. jih bo organizatorju izročil, njegova lastna in izvirna avtorska dela oziroma da ima na delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb.

S sodelovanjem pri tem fotonatečaju uporabnik prenaša na organizatorja izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev, in sicer na avtorskem delu, njegovem prevodu, njegovih avdiovizualnih predelavah ali na fotografijah, nastalih v zvezi z avtorskim delom. Obenem se prenesejo izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno tudi vse materialne avtorske pravice uporabnikovih prispevkov za namen dokončanja avtorskega dela.

Če med oddanimi fotografijami v fotonatečaju Biseri Slovenije opazite svojo fotografijo in objave niste dovolili, nam lahko pišete na e-naslov info@tsmedia.si in sporno fotografijo bomo odstranili.

Končne določbe

Organizator fotonatečaja ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju fotonatečaja. Organizator fotonatečaja ne odgovarja za morebitno škodo.

Udeležencem fotonatečaja sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@tsmedia.si. Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi s fotonatečajem in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem fotonatečajem ter z njim povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba. Organizator fotonatečaja lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo ter pravila in pogoje fotonatečaja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila fotonatečaja so dostopna na spletni strani na https://siol.net/.

TSmedia, d. o. o.

Ljubljana, 22.5.2018