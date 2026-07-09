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Avtor:
B. G.

Četrtek,
9. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Alpe poletje vročina gore dopust počitnice

Četrtek, 9. 7. 2026, 4.00

7 ur, 28 minut

Pozabite na vroče plaže: alpsko poletje postaja nov potovalni trend v Evropi

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
alpsko poletje, gore, počitnice | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V Evropi so vse pogostejši vročinski valovi, zato čedalje več popotnikov spreminja svoje počitniške navade. Namesto prenatrpanih plaž in temperatur nad 30 stopinj Celzija iščejo osvežitev v gorah, kjer jih čakajo prijetnejše vreme, pohodniške poti in hladna jezera.

Eden izmed najbolj priljubljenih novih trendov je tako imenovano alpsko poletje, ki pomeni preživljanje poletnih mesecev v gorskih destinacijah namesto ob morju.

Po podatkih Google Trends se je zanimanje za izraz alpsko poletje v Veliki Britaniji v enem letu povečalo za kar 82 odstotkov. Vse več turistov namreč išče počitnice, na katerih se lahko izognejo ekstremni vročini in uživajo v bolj zmernih temperaturah.

alpsko poletje, gore, počitnice | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Od hladnih počitnic do podnebju prilagojenih potovanj

Trend alpskih počitnic je del širše spremembe v načinu potovanja. Izraz "coolcationing" oziroma hladne počitnice je leta 2024 izpostavila revija Condé Nast Traveller, od takrat pa se je razvilo več podobnih konceptov, kot so počitnice, prilagojene vročini, potovanja zunaj glavne sezone in okolju oziroma podnebju prilagojene počitniške izbire.

Popotniki tako vse pogosteje destinacije ne izbirajo le glede na znamenitosti in cene, ampak tudi glede na vremenske razmere.

To potrjuje tudi poročilo Evropske potovalne komisije za pomladno-poletno sezono 2026, v katerem je skoraj 6.000 sodelujočih med pomembne dejavnike pri izbiri počitniške destinacije visoko uvrstilo prijetno in stabilno vreme.

alpsko poletje, gore, počitnice | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Gore namesto Sredozemlja, del trenda je tudi Slovenija

Zaradi večjega povpraševanja se širijo tudi ponudbe turističnih podjetij, ki se osredotočajo na gorske počitnice. Angleško potovalno podjetje Heidi, ki je specializirano za gorske počitnice, je svojo ponudbo hladnejših pohodniških destinacij razširilo na 46 gorskih letovišč v Franciji, Avstriji, Italiji, Sloveniji in na Poljskem, prvič pa vključuje tudi Švico in Andoro.

Namesto vročih sredozemskih krajev popotnikom priporočajo višje ležeče destinacije, kjer so temperature poleti precej prijetnejše.

Med destinacijami, ki pridobivajo pozornost v okviru trenda alpskega poletja, je tudi Slovenija. Gorska območja, kot sta Bled in Bohinj, ponujajo kombinacijo hladnejšega podnebja, jezer, gora in aktivnosti v naravi, kar je vse bolj privlačno za turiste, ki se želijo izogniti ekstremni poletni vročini.

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