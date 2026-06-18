Pet poletnih izbir in 15 mitov, ki jih je dobro razčistiti pred rezervacijo

Letos veliko ljudi čaka z odločitvijo glede počitnic. A to še ne pomeni, da je prepozno. Letošnje poletje ima nekoliko drugačen ritem. Začelo se je zelo obetavno, z močnim zanimanjem za First minute ponudbe, nato pa se je marca ta dinamika malce ustavila. Veliko ljudi je namreč spremljalo dogajanje na Bližnjem vzhodu in njegov vpliv na lete, dobavo goriva ter splošen občutek varnosti.

"V turizmu se takšni dogodki hitro poznajo. Letos se zelo jasno vidi, da želja po počitnicah ni izginila, samo odločitev se je pri številnih zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu prestavila. V januarju in februarju je kazalo na odlično sezono, potem pa so se ljudje ustavili in čakali, da vidijo, kako se bodo razmere razvile, kakšne bodo cene goriva in ali le-to sploh bo na voljo. Zdaj se optimizem spet vrača in to se že pozna tudi v statistikah," pravi Nataša Jeza Kotnik, vodja marketinga pri turistični agenciji Sonček.

K temu prispevajo tudi znaki postopnega umirjanja v svetu: del letalskih povezav se vrača, pritisk na gorivo se umirja, potniki pa znova lažje razmišljajo o poletju. Vrača se občutek, da je počitnice mogoče načrtovati brez tveganj. Gorivo bo, regres bo, želja po počitnicah pa tudi ni zamrla.

In najpomembnejše: če počitnic še niste rezervirali, ni prepozno. Je pa dobro vedeti, kako izbirati.

"Pozna rezervacija ne pomeni nujno slabše izbire. Pomeni pa, da mora biti gost bolj jasen pri tem, kaj mu je res pomembno. Včasih je potrebno biti tudi malce prilagodljiv. In še to – če naletite na dobro ponudbo po svoji meri, ne odlašajte, rezervirajte takoj. Stanje ponudbe se namreč iz ure v uro spreminja," pojasnjuje Nataša Jeza Kotnik.

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Najprej razčistite, kakšen oddih si želite

Pri poletnih rezervacijah se pogosto zatakne, ker ljudje začnejo pri kraju, ne pri načinu počitnic. "Ko gost ve, kaj si želi od počitnic, je izbira veliko lažja. Ni nujno, da najprej izbere kraj. Včasih je bolj pomembno, ali želi mir, animacijo za otroke, all inclusive ponudbo, bližino plaže ali čim krajšo pot. Ko to razčistimo, se prava rešitev običajno hitro pokaže," pravi Nataša Jeza Kotnik.

Zato smo z njo razčistili nekaj najpogostejših mitov o poletnih izbirah. Jadran, grški otoki, Turčija, Tunizija in Egipt so med najpogostejšimi možnostmi, a vsaka ima svoja pravila. Nekateri miti držijo, drugi padejo, pri tretjih pa je odgovor: odvisno, kaj pričakujete.

Pet poletnih izbir in 15 mitov

1. Jadran: blizu, domače, tradicionalno

Jadran ostaja najbolj domača poletna izbira. Hrvaška in slovenska obala sta blizu, pot je znana, ni omejitev pri prtljagi kot na letalskih destinacijah (zlahka vzamemo s sabo tudi kolesa in veliko stvari za plažo) in predvsem – občutek je znan. "V človeški naravi imamo to, da raje izberemo predvidljive rešitve. Prav zato se zelo radi vračamo na isto mesto in tukaj se Jadran kar sam ponuja," razlaga Nataša Jeza Kotnik iz Sončka.

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Mit 1: Jadran je vedno najugodnejša izbira.

Ta mit pogosto pade. Jadran je blizu, kar zmanjša strošek poti, ni pa nujno najcenejši kot celota. Pri nastanitvah ob morju je povpraševanja veliko, cene v glavni sezoni so lahko visoke, poleg tega se hitro naberejo dodatni stroški, sploh če ne bivamo v hotelu: kosila, pijača, parkirišča, ležalniki, sladoledi, izleti in večerni sprehodi po mestih.

"Pri Jadranu gostom vedno svetujemo, naj ne gledajo samo cene nastanitve. Pomembno je, kaj je vključeno, ali je parkiranje plačljivo, kakšni so pogoji za otroke in koliko bo družina realno porabila na kraju samem," pravi Nataša Jeza Kotnik.

Kdor pa gleda zgolj na ceno – ta lahko še vedno na Jadranu najde najcenejše počitnice. Tam je še vedno nekaj starih, neprenovljenih objektov. A bivanje tam je primerno samo za resnično nezahtevne ljudi.

Mit 2: Če gremo z avtom, smo vedno bolj prilagodljivi.

Ta mit večinoma drži. Lastni prevoz je velika prednost, še posebej pri družinah. S seboj lahko vzamete več stvari, lažje prilagodite uro odhoda, na kraju samem pa se lahko zapeljete do druge plaže ali na izlet.

A tudi tukaj je dobro načrtovati. V glavni sezoni so zastoji, parkirišča so lahko draga, pri nekaterih hotelih pa je parkiranje omejeno. Če je nastanitev oddaljena od plaže, se lahko vsakodnevna vožnja hitro spremeni v utrujajočo rutino.

Mit 3: Pri Jadranu je lokacija pomembnejša od kategorije.

Ta mit pogosto drži. Dober hotel 3* ali 4* z lepo lego, primerno plažo in dobro hrano je lahko boljša izbira kot višje kategoriziran objekt, ki je daleč od morja ali nima tistega, kar gost res potrebuje.

Pri družinah so pomembni senca, plaža, preprost dostop do morja, otroška cena in soba, ki ustreza številu oseb. Pri parih je lahko pomembnejši mir, bližina sprehajalne poti ali lep razgled.

Agentov namig glede pogosto je bolje izbrati preverjeno nastanitev z dobro lego in ugodnimi pogoji za otroke kot pa najcenejšo možnost, kjer se potem vsak dan prilagajate razdalji, plaži ali dodatnim stroškom. Povprašajte v agenciji, kje imajo zakupljeno večje število sob, saj imajo za takšne hotele potem praviloma veliko nižje cene in ugodnejše popuste za otroke. Jadrana: pogosto je bolje izbrati preverjeno nastanitev z dobro lego in ugodnimi pogoji za otroke kot pa najcenejšo možnost, kjer se potem vsak dan prilagajate razdalji, plaži ali dodatnim stroškom. Povprašajte v agenciji, kje imajo zakupljeno večje število sob, saj imajo za takšne hotele potem praviloma veliko nižje cene in ugodnejše popuste za otroke.

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2. Grški otoki: manjši hotel je lahko odlična izbira

Grčija je poletna klasika za vse, ki si želijo sonca, plaž, tavern in sproščenega raziskovanja. Kreta in Rodos sta med najbolj priljubljenimi, ker ponujata dobro kombinacijo plaž, zgodovine, izletov in večernega utripa.

Mit 1: V Grčiji je treba izbrati hotel z veliko zvezdicami.

Ta mit pade. Grčija je ena tistih izbir, kjer število zvezdic ne pove vsega. Manjši družinsko vodeni hoteli, apartmaji ali penziončki so lahko zelo čisti, prijetni in lepo urejeni, čeprav nimajo visoke kategorizacije.

"V Grčiji se ne bi bala preprostega manjšega hotela, če ima dobre ocene gostov, dobro lego in je znan po čistoči. Nižja kategorija pogosto pomeni, da gre za družinski penzion z manj infrastrukture in manjšo velikostjo sob in ne nujno slabega bivanja," pojasnjuje Nataša Jeza Kotnik.

Pri Grčiji ni vedno smiselno plačevati velikega resorta, če boste večino dneva raziskovali otok, hodili na različne plaže in zvečer jedli v tavernah.

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Mit 2: Grčija je samo za tiste, ki želijo raziskovati.

Ta mit delno drži. Grčija je res odlična za raziskovanje, a ni samo za takšne goste. Na večjih otokih so tudi dobri hoteli z bazeni, polpenzionom ali all inclusive ponudbo. Vendar ima Grčija poseben čar ravno takrat, ko ne ostanete ves čas v hotelu.

Kreta je odlična za goste, ki želijo raznolikost. Rodos je dobra kombinacija plaž, starega mestnega jedra in izletov. Manjši otoki so lahko bolj umirjeni in imajo tudi manj večernega dogajanja.

Mit 3: V Grčiji se lahko dobro je tudi izven hotela.

Ta mit definitivno drži. Grčija je ena najboljših izbir za vse, ki radi jedo lokalno. Taverne, sveže ribe, grška solata, gyros, musaka in večerje ob morju so del izkušnje. Zato polpenzion ali nočitev z zajtrkom za veliko gostov povsem zadoščata.

Agentov namig glede Grčije: bolj kot zvezdice bi gledali lokacijo, čistočo, ocene gostov in dostop do plaže ali kraja, predvsem pa si je treba naliti čistega vina, kakšne počitnice si sploh želimo to poletje. Manjši hotelček je lahko odlična izbira, če gost ve, da si želi raziskovalne, bolj lokalno obarvane počitnice. Če pa se želite predvsem oddahniti, je bolje izbrati kakšen resort, kjer bodo lepo poskrbeli za vas. bolj kot zvezdice bi gledali lokacijo, čistočo, ocene gostov in dostop do plaže ali kraja, predvsem pa si je treba naliti čistega vina, kakšne počitnice si sploh želimo to poletje. Manjši hotelček je lahko odlična izbira, če gost ve, da si želi raziskovalne, bolj lokalno obarvane počitnice. Če pa se želite predvsem oddahniti, je bolje izbrati kakšen resort, kjer bodo lepo poskrbeli za vas.

3. Turčija: ko želite veliko vključene ponudbe

Turčija je ena najboljših izbir za goste, ki si želijo all inclusive počitnic. Hoteli so pogosto veliki, ponudba bogata, animacija prilagojena različnim starostim gostov, bazeni in tobogani pa so pri družinah velik plus.

Mit 1: Turčija je najboljša, če izberemo dober all inclusive hotel.

Ta mit drži. Turčija je najmočnejša prav tam, kjer hotel ponuja veliko: hrano, pijačo, bazene, plažo, animacijo, otroški klub, več restavracij in večerne programe. Pri dobrem hotelu je večina stroškov že vnaprej pokrita.

"Turčijo pogosto priporočamo gostom, ki želijo počitnice brez denarnice. Če izberejo dober all inclusive hotel, imajo hrano, pijačo, animacijo in veliko storitev že vključenih, zato je končni strošek precej lažje predvideti, celotne počitnice pa si gostje že v agenciji razdelijo na več obrokov. To se odlično odnese pri družinah," pravi Nataša Jeza Kotnik.

Mit 2: V Turčiji so vsi all inclusive hoteli enaki.

Ta mit pade. All inclusive ni povsod enak, prav tako ne videz in ponudba hotelov. Razlike so lahko pri kakovosti hrane, pijači, plaži, sobah, animaciji, čistoči, razvejanosti ponudbe, oddaljenosti od letališča in splošnem vzdušju v hotelu.

Pri Turčiji se praviloma ne splača izbrati najcenejšega hotela samo zato, ker ima oznako all inclusive. Veliko bolj smiselno je izbrati preverjen hotel 4* ali 5*, kjer so ocene gostov dobre in kjer hotel res ponuja dovolj za prijetne počitnice.

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Mit 3: Turčija je dobra izbira predvsem za družine.

Ta mit večinoma drži, ni pa celotna slika. Turčija je res odlična za družine, ker imajo otroci bazene, tobogane, animacijo in veliko izbiro hrane. A primerna je tudi za pare, ki si želijo udobja, lepih hotelov, wellnessa in brezskrbnega hotelskega ritma. Hamami so ena bolj priljubljenih wellness storitev.

Manj primerna je za tiste, ki iščejo majhne lokalne nastanitve in vsakodnevno samostojno raziskovanje z najetimi avtomobili v grškem slogu. Tudi to je mogoče, vendar večina gostov Turčijo izbere zaradi močne hotelske ponudbe.

Agentov namig glede Turčije: bolje je izbrati preverjen hotel 4* ali 5* kot najcenejši all inclusive. Turčija je najboljša takrat, ko hotel sam po sebi ponuja veliko, potem pa si privoščimo kakšen dnevni izlet in obisk bazarja. Če izberete modro, bo to res najboljše razmerje med ceno in kvaliteto. bolje je izbrati preverjen hotel 4* ali 5* kot najcenejši all inclusive. Turčija je najboljša takrat, ko hotel sam po sebi ponuja veliko, potem pa si privoščimo kakšen dnevni izlet in obisk bazarja. Če izberete modro, bo to res najboljše razmerje med ceno in kvaliteto.

4. Tunizija: ugodno, a hotel naj bo preverjen

Tunizija je lahko zelo zanimiva izbira za cenovno dostopne letalske počitnice. Ima peščene plaže, toplo morje, all inclusive ponudbo in pogosto zelo ugodne cene. A pri izbiri hotela je potrebne nekoliko več previdnosti.

Mit 1: Tunizija je ena najugodnejših letalskih izbir.

Ta mit pogosto drži. Tunizija je lahko cenovno zelo privlačna, še posebej v primerjavi z nekaterimi drugimi letalskimi poletnimi možnostmi. Za goste, ki želijo letalo, morje, hotel in vključeno prehrano, je lahko dobra rešitev.

A ugodna cena naj ne bo edino merilo. Pri Tuniziji je pomembno, da so pričakovanja pravilno nastavljena in da je hotel preverjen.

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Mit 2: V Tuniziji lahko brez skrbi izberemo najcenejši hotel.

Ta mit pade. Pri Tuniziji se hotelov ne bi lotevali samo po ceni. Razlike med hoteli so lahko precejšnje, predvsem pri hrani, urejenosti, čistosti plaže (nekateri hoteli ne čistijo trave, ki jo naplavi morje), čistoči oz. vzdrževanosti hotela in splošnemu občutku.

"Pri Tuniziji gostom vedno svetujemo, naj ne gledajo samo najnižje cene. Če je razlika med osnovnim in preverjenim hotelom majhna, raje izberite preverjeno možnost. Agenti v agenciji vam bodo znali povedati, iz katerih hotelov se vračajo zadovoljni gostje," pravi Nataša Jeza Kotnik.

Mit 3: Tunizija je podobna Turčiji, samo cenejša.

Ta mit pade. Tunizija in Turčija nista enaki izkušnji. Turčija ima pogosto močnejšo hotelsko infrastrukturo, večje resorte in večjo hotelsko ponudbo. Tunizija ima svoj ritem, svoj standard in svojo ponudbo. Lahko je zelo prijetna, a raje ne pričakujte enake izkušnje kot v dobrem turškem resortu.

Pri Tuniziji je smiselno izbrati hotel, v katerem se gost dobro počuti tudi, če večino časa preživi znotraj hotelskega kompleksa.

Agentov namig glede Tunizije: Tunizija je dobra izbira za ugodne letalske počitnice, vendar naj cena ne bo glavno merilo. Bolje je izbrati preverjen hotel srednje ali višje kategorije kot zelo poceni možnost. Škoda bi bilo zamuditi tudi utrip mest, bazarjev in oaz, zato priporočamo tudi kakšen izlet v notranjost. Tunizija je dobra izbira za ugodne letalske počitnice, vendar naj cena ne bo glavno merilo. Bolje je izbrati preverjen hotel srednje ali višje kategorije kot zelo poceni možnost. Škoda bi bilo zamuditi tudi utrip mest, bazarjev in oaz, zato priporočamo tudi kakšen izlet v notranjost.

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5. Egipt: sonce, morje in hotel, ki naredi razliko

Egipt je prava izbira za vse, ki si želijo sonca, toplega morja, all inclusive ponudbe in podvodnega sveta. Hurgada, Sharm el Sheikh, Marsa Alam in podobna letovišča so priljubljena zaradi hotelskih kompleksov, plaž, bazenov in možnosti snorklanja ali potapljanja.

Mit 1: Egipt je dobra izbira za sonce in toplo morje.

Ta mit drži. Egipt je skoraj vse leto odlična izbira za goste, ki si želijo veliko sonca, toplo morje in hotelsko udobje. Posebej privlačen je za tiste, ki radi snorklajo, opazujejo ribe ali si želijo izletov na morje.

Za družine, pare in goste, ki si želijo bolj klasičnih all inclusive počitnic, je Egipt lahko zelo dobra izbira. Sploh za otroke je to ena velika učilnica zgodovine, geografije in biologije na prostem.

Mit 2: V Egiptu je vseeno, kateri hotel izberemo, saj je povsod all inclusive.

Ta mit pade. Pri Egiptu je hotel res odločilen. All inclusive ni povsod enak. Razlike so lahko pri hrani, čistoči, pijači, sobah, plaži, dostopu v morje in splošni urejenosti.

"V Egiptu bi vedno izbrali preverjen hotel, tudi če je nekoliko dražji. Dober hotel naredi Egipt krasen. Slab hotel pa lahko hitro pokvari vtis (včasih pa tudi prebavo), čeprav sta vreme in morje odlična," poudarja Nataša Jeza Kotnik.

Mit 3: Vsaka plaža v Egiptu je primerna za majhne otroke.

Ta mit pade. Plaže v Egiptu so zelo različne. Nekateri hoteli imajo lep peščen vstop v morje, drugje je ob obali koralni greben, kjer so priporočljivi čevlji za v vodo ali dostop s pomola. Za goste, ki potujejo z majhnimi otroki, je to zelo pomembna razlika.

Če si družina želi postopnega vstopa v morje in veliko igranja ob obali, mora izbrati drugačen hotel kot gost, ki si želi predvsem snorklanja.

Agentov namig glede Egipta: naj bo premišljena izbira hotela na prvem mestu in tukaj vam lahko najbolj pomagajo svetovalci v agencijah s svojimi izkušnjami, ki te hotele res dobro poznajo in vedo, kje gostje praviloma nimajo trebušnih težav. Preveriti je treba tudi plažo (vstop v morje!), ocene gostov in ostalo ponudbo v hotelu. Če je hotel dober, je Egipt lahko zelo lepa in brezskrbna izbira, sploh če se udeležite tudi izletov. naj bo premišljena izbira hotela na prvem mestu in tukaj vam lahko najbolj pomagajo svetovalci v agencijah s svojimi izkušnjami, ki te hotele res dobro poznajo in vedo, kje gostje praviloma nimajo trebušnih težav. Preveriti je treba tudi plažo (vstop v morje!), ocene gostov in ostalo ponudbo v hotelu. Če je hotel dober, je Egipt lahko zelo lepa in brezskrbna izbira, sploh če se udeležite tudi izletov.

Kako torej izbrati?

"Počitnice niso izgubljene, tudi če jih rezerviramo pozneje, v Last minute obdobju. Je pa dobro, da se odločamo premišljeno, z jasnimi pričakovanji in z nekaj prilagodljivosti. Obisk turistične agencije vam lahko pri odločitvi veliko pomaga, saj so naši svetovalci izkušeni – veliko hotelov so videli sami, imamo pa tudi ogromno povratnih informacij gostov, ki so bivali tam. Lahko pa si pomagate tudi z našo novo AI svetovalko Luno, ki vam bo po nekaj uvodnih vprašanjih v morju našla ponudbo nastanitve, ki vam je pisana na kožo. Svetovalko Luno najdete na Sončkovi spletni strani. Neradi puščamo ljudi brez počitnic, naredimo vse, da najdemo prave za svoje goste," z nasmehom sklene Nataša Jeza Kotnik, vodja marketinga pri Sončku.

Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.