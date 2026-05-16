Stekleni mostovi so v zadnjih letih vse bolj priljubljene turistične atrakcije. Najdemo jih na vseh koncih sveta, prav vse lokacije pa predstavljajo popolno simbiozo sodobne arhitekture in naravnih lepot. Pobrskali in našli smo tiste najbolj osupljive, ki vas bodo navdušili s svojo arhitekturno posebnostjo in pustili odprtih ust.

Stekleni most v Huangchuanu, Kitajska

Eden najbolj osupljivih steklenih mostov na svetu se razteza na Kitajskem, več kot 200 metrov nad slikovitimi soteskami okrožja Huangchuan. Dolg je več kot 526 metrov in velja za najdaljši stekleni most na svetu, kar mu je prineslo tudi vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. Zgrajen je iz treh plasti kaljenega stekla z visoko prosojnostjo, kar obiskovalcem omogoča skoraj nadrealističen vpogled v globino. Čeprav primarno služi kot turistična atrakcija, lahko po njem vozijo tudi avtomobili, kar še dodatno potrjuje njegovo robustnost.

Most je širok več kot osem metrov, na njem pa lahko hkrati stoji okoli 500 ljudi. Foto: Shutterstock

Skywalk na gori Tjanmen, Kitajska

Na robu pečin gore Tjanmen na Kitajskem se vije eden najbolj vrtoglavih mostov na svetu. Turisti se lahko sprehajajo po kilometrih poti, med katerimi so nekateri odseki tudi stekleni. Pot je široka zgolj 1,6 metra, visi pa več kot 1.400 metrov nad morjem. Posebnost tega sprehajališča je, da se dobesedno oprijema stene gore, pogled navzdol pa razkriva znamenito cesto z 99 zavoji, ki vodi na vrh. Prizor obiskovalcem pogosto vzame dih, pa tudi pogum.

Skywalk na gori Tjanmen mnogi označijo za najstrašnejši skywalk na svetu. Foto: Shutterstock

Columbia Icefield Skywalk, Kanada

Sredi kanadskega Skalnega gorovja v Alberti stoji stekleni most Columbia Skywalk, ki sega nad dolino Sunwapta, okoli 280 metrov nad tlemi. Zgrajen je bil leta 2014, ponuja pa razgled na ledenike, slapove in neokrnjeno divjino. Most se razteza več kot 30 metrov s pečine in daje obiskovalcem občutek, kot da lebdijo nad ledeniško pokrajino.

Viseča steklena ploščad obiskovalce popelje 280 metrov nad tlemi. Foto: Shutterstock

Skywalk nad Velikim kanjonom, Arizona

Ameriška klasika med steklenimi mostovi, skywalk nad Velikim kanjonom, je odprta od leta 2007 in ima značilno obliko podkve. Velja za redko arhitekturno posebnost, saj sega približno 21 metrov čez rob kanjona, pod njim pa zeva več kot 1.200 metrov globine. Njegova konstrukcija iz jekla in večplastnega stekla je zasnovana tako, da prenese težo več kot 32 milijonov kilogramov, pa tudi močan veter, ostre vremenske razmere in potrese.

Skywalk nad Velikim kanjonom je dovolj močan, da lahko nanj postavimo 71 polnih potniških letal, zloženih eno na drugo. Foto: Shutterstock

Skywalk Biokovo, Hrvaška

Primer steklenega mostu najdemo tudi v naši bližini. Nad Makarsko riviero se na višini 1.228 metrov vije Skywalk Biokovo, ki nudi enega najlepših razgledov na Jadransko morje. Njegova steklena konstrukcija sega približno 12 metrov čez rob biokovskih sten, pravijo pa mu tudi nebeško sprehajališče, saj je kmalu po odprtju leta 2020 postal ena najbolj atraktivnih turističnih atrakcij na Hrvaškem.

Skywalk Biokovo je prvi primer steklenega mostu na Hrvaškem. Foto: Shutterstock

