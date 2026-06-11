Ena najbolj priljubljenih plaž na Sardiniji je uvedla nenavadno pravilo, ki je med domačini in turisti sprožilo val nejevere, kritik in šal. Na plaži Punta Molentis v kraju Villasimìus na jugovzhodu italijanskega otoka so lokalne oblasti prepovedale uporabo senčnikov za vse obiskovalce, stare med 10 in 65 let.

Novo pravilo je del širšega sklopa ukrepov za zaščito občutljivega naravnega okolja in ohranjanje ene najlepših sardinskih plaž. Kljub plemenitemu cilju pa je odločitev sprožila burne odzive, saj mnogi opozarjajo na nevarnosti dolgotrajnega izpostavljanja soncu, vključno s sončnimi opeklinami, vročinskimi udari in povečanim tveganjem za kožnega raka.

Kdo lahko uporablja senčnik?

Po novih pravilih lahko na javni plaži senčnik postavijo le družine z otroki, mlajšimi od deset let, ter obiskovalci, starejši od 65 let. Tudi v teh primerih je dovoljen le en senčnik na družino oziroma skupino, poroča The Guardian.

Poleg tega morajo obiskovalci za vstop na plažo odšteti deset evrov, prepovedana pa je tudi uporaba paviljonov, šotorov in drugih oblik senčenja. Pravila bodo veljala vse do konca oktobra.

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Splet poln šal in ogorčenja

Objava novih smernic na družbenih omrežjih je hitro postala viralna, saj so se mnogi uporabniki na odločitev odzvali s sarkazmom in humorjem. "Ali moram za postavitev senčnika najeti otroka?" se je pošalil eden od komentatorjev, drugi pa je zapisal: "Torej moram za obisk plaže s senčnikom pripeljati dedka ali pa do jutri dobiti otroka?"

Številni so napovedali bojkot plaže Punta Molentis, drugi pa so sporočili, da bodo poiskali drugo plažo, kjer se bodo lahko zaščitili pred močnim poletnim soncem.

Zakaj so oblasti uvedle strožje omejitve?

Plaža Punta Molentis se letos ponovno odpira po skoraj enoletnem zaprtju, ko jo je julija lani prizadel obsežen požar, ki so ga po navedbah oblasti povzročili požigalci.

Lokalna uprava pojasnjuje, da so poleg požara območje prizadeli tudi izjemni vremenski pojavi na morju, zaradi česar je bilo treba sprejeti dodatne ukrepe za zaščito občutljivega ekosistema.

Plaža leži znotraj zaščitenega naravovarstvenega območja, zato želijo omejiti vpliv človeka in dolgoročno ohraniti njeno naravno lepoto. V obvestilu občine so zapisali, da je treba "omejiti človeški vpliv in zagotoviti zaščito tega naravnega bogastva za prihodnje generacije".

Punta Molentis pa ni edina italijanska plaža, ki letos uvaja strožje ukrepe. Na plaži Jesolo pri Benetkah so oblasti zmanjšale število ležalnikov in senčnikov za približno 20 tisoč mest, da bi obiskovalcem zagotovile več prostora in zmanjšale gnečo.

V Italiji so javne plaže poleti namreč močno obremenjene, saj se vse več ljudi izogiba zasebnim kopališčem zaradi visokih cen najema ležalnikov in senčnikov.

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Cene na zasebnih plažah v Italiji močno rastejo

Po podatkih največje italijanske potrošniške organizacije Altroconsumo so se stroški najema dveh ležalnikov in senčnika na zasebnih italijanskih plažah v zadnjih petih letih povečali za kar 24 odstotkov. Samo v zadnjem letu so cene narasle za dodatnih šest odstotkov.

Naraščajoči stroški so povzročili, da se številni Italijani vse pogosteje odločajo za brezplačne javne plaže. Hkrati se po državi krepijo pobude in protesti, ki zahtevajo več javno dostopnih obalnih območij brez dodatnih stroškov za obiskovalce.

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