Najlepše mesto na svetu? Ljubljana.

Planet na obisku tokrat meri praznični utrip Ljubljane. Če decembra vsaj enkrat ne obiščeš središča prestolnice in spiješ nekaj toplega, medtem ko se stiskaš s svojo družbo pod grelnikom, nisi doživel pravega decembrskega vzdušja. In če ste to že storili, imamo za vas še en namig: pogled z ladjice, ki pluje po Ljubljanici, na praznično okrašene mostove, bregove in pročelja je res izjemen, čaroben, za marsikoga tudi romantičen.

To nam je potrdil tudi Američan, ki smo ga srečali na leseni ladjici. "Mesto občuduješ na fotografijah, vidiš na televiziji, a doživeti ga moraš v živo," je dejal. Slovenija je vroča destinacija, ki jo bo ponujal svojim klientom v Ameriki.

Sicer pa se Ljubljana lahko pohvali z izjemno okrasitvijo, nekateri okraski so celo narejeni iz recikliranih materialov. Vse zgodbe o okrasitvi pa niso za otroke. Domišljija nima meja, zato del mesta ljudi spominja na vrhunec - česa? Izveste zvečer v rubriki Planet na obisku s Suzano Kozel.

