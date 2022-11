Najboljši božični sejmi v Evropi: na vrhu je letos madžarski

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V izboru najboljših božičnih sejmov, ki ga prireja portal European Best Destinations, je slavil tisti v Budimpešti.

Po pandemičnem premoru se letos na veliko vračajo decembrska praznovanja, z njimi pa tudi božični oziroma adventni sejmi. Tudi letos so na spletnem portalu European Best Destinations priredili glasovanje za najboljši božični sejem v Evropi, po več sto tisoč oddanih glasovih pa je letos naziv najboljšega dobil božični sejem pred baziliko svetega Štefana v Budimpešti.

Top božični sejmi v letu 2022:

Božični sejem v Budimpešti so sicer za najboljšega v Evropi razglasili že leta 2020, a so ga nato zaradi slabih epidemioloških razmer odpovedali. Letošnji se je medtem že začel, trajal pa bo vse do 1. januarja.

V preteklih letih je naziv najboljšega božičnega sejma odpotoval v več krajev Evrope, med drugim v Strasbourg, Basel in Tallinn, kar trikrat pa ga je osvojil zagrebški Advent.

