Mesto cvička, legendarnih katrc in najhitrejših kolesarjev

Prvo presenečenje: več kot trideset let so v Novem mestu izdelovali katrco, legendarni avto, ki nam je pomagal pri tokratnem raziskovanju. S kultnim starodobnikom, ki je star malo več kot naša novinarka Suzana Kozel, smo prevandrali dolenjske griče in se ustavili pri vinarju, ki je znan po najboljšem cvičku daleč naokoli in je odločen, da bo temu vinu spremeni sloves dolenjskega posebneža, ki je rahlo kisel in dober le za "špricar".

V Novem mestu imajo vse možnosti za razvoj industrijskega turizma, turistične veje, ki bi temu mestu dala svež in edinstven pečat. To mesto je že zdaj raj za ljubitelje starodobnikov in nostalgike. V muzeju starodobnikov oživi marsikatera zgodba iz študentskih let, ko je katrca s svojim ravnim prtljažnikom lahko postala priročna postelja, če je bilo treba. Praktična pa ni bila le za poležavanje, ampak tudi za prevažanje prašičev ali pralnega stroja. Zdaj to zmorejo le redki sodobni avtomobili!

Tiste, ki raje kot na plin pritiskajo na pedale koles (ne katerihkoli, ampak koles brez zavor), pa vabi velodromski center, kjer kolesarji drvijo po stezi olimpijskega centra. Nepozabna izkušnja, še posebej, če se pomeriš z dolenjsko puščico, enim najboljših kolesarjev, kot je to storila novinarka Suzana Kozel.

