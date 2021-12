Ljubljana je četrto najtemnejše mesto na svetu

V nedavni študiji so razkrili lestvico petdesetih najsvetlejših glavnih mest. Slovenija se je uvrstila na samo dno kot četrta država, ki prejme najmanj naravne in umetne svetlobe na dan.

V analizi so upoštevali povprečno število ur čez dan, stopnjo svetlobne onesnaženosti in ravni umetne svetlobe v 50 glavnih mestih. Na ta način so jim dodelili ocene od 1 do 10.

Najsvetlejši Rijad, Moskva in Washington

Na lestvici najsvetlejših mest prevladujejo velika mesta s številčno populacijo – večina bi pričakovala, da se na vrhu seznama zato znajdeta Dubaj ali London. A na presenečenje mnogih na lestvici kraljuje Savdska Arabija. Ker je bila do nedavne rasti mestnih središč večinoma odprta puščava, prejema neprimerljivo količino sončne svetlobe.

Najsvetlejše mesto je tako postal Rijad s skoraj devetimi urami sončne svetlobe na dan in z največjo količino umetne svetlobe. Sledijo mu Moskva, Washingtn DC, London in Buenos Aires. Vseh pet najsvetlejših mest, razen Buenos Airesa, se nahaja na severni polobli Zemlje, ki dobi več ur neposredne sončne svetlobe na dan.

Ljubljana na dnu lestvice

Najmanj sončne svetlobe prejmejo v Bogoti, glavnem mestu Kolumbije, ki je razglašeno za najtemnejše mesto na svetu. Ima izredno majhno stopnjo svetlobnega onesnaževanja in tudi eno najnižjih stopenj umetne svetlobe. Na drugo mesto so uvrstili islandski Reykjavík, kar je presenetljivo, glede na to, da lahko v sezoni polnočnega sonca dnevi trajajo tudi do 22 ur, sonce pa nikoli popolnoma ne zaide.

Tretja najtemnejša prestolnica je Luksemburg, ki dobi povprečno manj kot pet ur svetlobe na dan, kar je posledica izjemno kratkih zimskih dni. Ljubljana se je s povprečno 5,41 ure dnevne svetlobe na dan in oceno 1,78 uvrstila na četrto mesto. Na dnu lestvice so še Amsterdam, Praga in Dunaj. Celoten seznam si lahko ogledate tukaj.

