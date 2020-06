Ko se zaljubiš v Brda, si s temi kraji povezan za vedno #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Razgibani griči, posejani z vinogradi in obsijani s soncem. Goriška brda, ki ležijo na skrajnem zahodu Slovenije in se spogledujejo z Italijo, so za marsikoga najbolj pravljična vinorodna pokrajina.

Opojna pokrajina se bohoti z zelenimi vinogradi, ki so sicer v tem letnem času morda v drugem planu, saj poglede kradejo rdeče mesnate češnje. Sadna drevesa so tako polna, da se veje skoraj lomijo, zato jih Brici z veseljem ponudijo obiskovalcem. Tudi ekipa Planet na obisku, ki se ta petek mudi v tem romantičnem delu Slovenije, se je sladkala s češnjami in z njimi ob pomoči gospodinje – Brike – pripravila posebne kulinarične specialitete.

Planet na obisku – počitniške ideje so na sporedu vsak petek ob 18.30 na Planet TV.

Če se mudite v Brdih, je greh, če ne zavijete k vsaj enemu vinarju, saj se tukaj pije svetovno znana žlahtna kapljica. Obljubljamo, da bo to pristno doživetje, saj boste za mizo sedli z gospodarjem, ki vam bo, tako kot nam, razložil vse, kar boste želeli vedeti o žlahtni kapljici, delu v vinogradu in življenju v tem delu Slovenije. Našo ekipo je sprejela družina Ščurek: vinski oče in pet bratov.

V družbi znane vinarske družine Ščurek.

Brda ne razočarajo, če ste popotnik, ki rad raziskuje okolico, spoznava zgodovino kraja in išče navdih v umetnosti. Tudi če prisegate na športno aktiven oddih, imate tukaj številne možnosti – pohodniške in kolesarske poti, speljane med vinogradi, sadovnjaki in celo polji sivke. Ekipa Planet na obisku si je zaradi pomanjkanja kondicije izposodila kar električno kolo, zato je briške griče premagovala kot za šalo.

Ta konec tedna Brda vabijo na praznik češenj, ki zaradi novega koronavirusa ne bo tako bučen, ampak bolj intimen in zato bolj pristen. 20. in 21. junija pa bo čas za tradicionalne Dneve odprtih kleti, na katere vabijo briški vinarji.

