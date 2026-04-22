Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sreda,
22. 4. 2026,
18.54

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
fotografija Islandija potovanje

Sreda, 22. 4. 2026, 18.54

1 ura, 23 minut

Je to najboljša promocijska kampanja do zdaj? "Iščemo res slabega fotografa."

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Islandija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na Islandiji poteka tako nenavadna promocijska kampanja, da se mnogi sprašujejo, ali gre za potegavščino: srečnežu, ki jih bo prepričal, da je resnično slab fotograf, bodo podarili potovanje na Islandijo, za povrhu pa bo dobil še bogato denarno nagrado.

"Dokazati hočemo, da tudi najslabši fotograf lahko naredi odlične fotografije Islandije," so pri glavnem islandskem letalskem prevozniku Icelandair pojasnili promocijsko kampanjo, v okviru katere iščejo "res slabega fotografa". Zmagovalec bo dobil desetdnevno potovanje na Islandijo in 50 tisoč dolarjev (dobrih 42 tisoč evrov) denarne nagrade.

Ko so 8. aprila zagnali kampanjo, je na družbenih omrežjih zavladala takšna nejevera, da so ta teden v uradni izjavi poudarili, da ne gre za potegavščino: "Iskanje res slabega fotografa je dejansko ... resnično. Da, plačali mu bomo. Ne, to ni šala – in da, rahlo smo živčni zaradi vsega, kar je to povzročilo."

Ste presenečeni, če posnamete dobro fotografijo? Potem je to izbor za vas.

Kdo se po njihovem kvalificira za slabega fotografa? Profesionalni fotografi seveda ne pridejo v poštev, ob tem pa so pri Icelandair navedli še nekaj samosvojih kriterijev. V poštev pridete, če "nimate nobenega posebnega interesa za učenje fotografije", če ste "pogosto razočarani nad lastnimi fotografijami" in če ste "presenečeni, ko posnamete dobro fotografijo", ob tem pa morate biti pripravljeni, da bo "vaš edinstveni fotografski slog postal mednarodno prepoznaven".

Zmagovalec izbora, na katerega se je mogoče prijaviti do 30. aprila, bo torej dobil desetdnevno potovanje na Islandijo s kritimi vsemi stroški, med katerim mora biti pripravljen tudi na aktivnosti v naravi, predvsem pa na fotografiranje, da bo dokazal, da tudi z njegovo fotografsko (ne)sposobnostjo na Islandiji nastanejo le lepe fotografije.

fotografija Islandija potovanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

