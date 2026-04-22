Je to najboljša promocijska kampanja do zdaj? "Iščemo res slabega fotografa."

Na Islandiji poteka tako nenavadna promocijska kampanja, da se mnogi sprašujejo, ali gre za potegavščino: srečnežu, ki jih bo prepričal, da je resnično slab fotograf, bodo podarili potovanje na Islandijo, za povrhu pa bo dobil še bogato denarno nagrado.

"Dokazati hočemo, da tudi najslabši fotograf lahko naredi odlične fotografije Islandije," so pri glavnem islandskem letalskem prevozniku Icelandair pojasnili promocijsko kampanjo, v okviru katere iščejo "res slabega fotografa". Zmagovalec bo dobil desetdnevno potovanje na Islandijo in 50 tisoč dolarjev (dobrih 42 tisoč evrov) denarne nagrade.

Ko so 8. aprila zagnali kampanjo, je na družbenih omrežjih zavladala takšna nejevera, da so ta teden v uradni izjavi poudarili, da ne gre za potegavščino: "Iskanje res slabega fotografa je dejansko ... resnično. Da, plačali mu bomo. Ne, to ni šala – in da, rahlo smo živčni zaradi vsega, kar je to povzročilo."

Ste presenečeni, če posnamete dobro fotografijo? Potem je to izbor za vas.

Kdo se po njihovem kvalificira za slabega fotografa? Profesionalni fotografi seveda ne pridejo v poštev, ob tem pa so pri Icelandair navedli še nekaj samosvojih kriterijev. V poštev pridete, če "nimate nobenega posebnega interesa za učenje fotografije", če ste "pogosto razočarani nad lastnimi fotografijami" in če ste "presenečeni, ko posnamete dobro fotografijo", ob tem pa morate biti pripravljeni, da bo "vaš edinstveni fotografski slog postal mednarodno prepoznaven".

Zmagovalec izbora, na katerega se je mogoče prijaviti do 30. aprila, bo torej dobil desetdnevno potovanje na Islandijo s kritimi vsemi stroški, med katerim mora biti pripravljen tudi na aktivnosti v naravi, predvsem pa na fotografiranje, da bo dokazal, da tudi z njegovo fotografsko (ne)sposobnostjo na Islandiji nastanejo le lepe fotografije.

