Hrvaška brez morja? Varaždinska županija skriva gradove, terme, vinske ceste in eno najlepših baročnih mest

Če se na severovzhodu Slovenije, na primer pri Ormožu ali Zavrču, odpravite na Hrvaško, vas bo dočakala Varaždinska županija s svojimi zgodovinskimi mesti, zdravilišči in festivali, a tudi z lokalnimi dobrotami na krožniku, kar vse ustvarja edinstveno in za mnoge manj znano podobo Hrvaške.

Ob hkratni omembi besed Hrvaška in dopust, je za mnoge v Sloveniji in tudi drugod prva misel Jadransko morje z obalo in otoki. Toda le streljaj od severovzhodne Slovenije se skriva povsem drugačen obraz sosednje Hrvaške, ki je pisan na kožo obiskovalcem, željnim mirnejših in avtentičnih doživetij.

Direktor Turistične skupnosti Varaždinske županije Goran Mališ na predstavitvi Varaždinske županije za medije in turistične agencije v Ljubljani Foto: Varaždinska županija

V Varaždinski županiji so prepričani, da plaža ni nujen pogoj za zanimiv in izpolnjen oddih, kar dokazujejo s svojimi slikovitimi griči, vinskimi cestami, bogato kulturno dediščino, s termami in kot eno najlepših zgodovinskih mest v tem delu Evrope, ki so, so prepričani Varaždinci, kot nalašč za krajše pobege ob koncih tedna, aktivne počitnice in raziskovanje manj znanih kotičkov.

Varaždin: baročni biser, ki mu pravijo tudi mali Dunaj

Srce Varaždinske županije je Varaždin, hrvaška prestolnica med letoma 1756 in 1776 ter eno najbolje ohranjenih baročnih mest na Hrvaškem. Sprehod po mestnem jedru, urejeni trgi, palače, cerkve in ozke ulice ustvarjajo podobo mesta, ki ga zaradi elegantne arhitekture pogosto primerjajo z Dunajem.

Baročni Varaždin Foto: Shutterstock

Toda Varaždin ni zgolj muzej na prostem. Zgodovinske kulise dopolnjuje živahno mestno življenje s kavarnami, galerijami, koncerti in kulturnimi dogodki, zaradi katerih mesto ostaja privlačno čez vse leto.

Med gradovi, dvorci in zelenimi griči

Varaždinska županija je ena tistih destinacij, kjer se kulturna dediščina sreča z naravo. Na razmeroma majhnem območju se vrstijo gradovi, dvorci in zgodovinske znamenitosti, ki pričajo o bogati preteklosti tega dela Evrope.

Pokrajina medtem ponuja povsem drugačen ritem od obalnih turističnih središč. Valoviti griči, urejeni vinogradi in manjše podeželske vasi ustvarjajo okolje, ki je kot nalašč za pohodništvo, kolesarjenje ali preprosto raziskovanje lokalnih zgodb. Prav ta kombinacija zgodovine in narave je eden glavnih razlogov, da se številni obiskovalci v regijo vračajo večkrat, sporočajo iz varaždinske turistične organizacije, kjer so posebej ponosni na grad Trakošćan, ki ga uvrščajo med 50 najpomembnejših in najlepših gradov Evrope.

Direktor predstavništva Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji Bruno Bonifačić na predstavitvi Varaždinske županije v Ljubljani Foto: Hrvaška turistična skupnost

Gastronomija severa Hrvaške

Pomemben del identitete Varaždinske županije predstavlja kulinarika. Regija je znana po tradicionalnih jedeh, ki temeljijo na lokalnih sestavinah in receptih, ki se prenašajo iz roda v rod. Ponujajo jih v družinskih gostilnah, vinskih kleteh ali na številnih kulinaričnih prireditvah, ki postajajo vse pomembnejši del turistične ponudbe regije.

Med najbolj prepoznavnimi izdelki so varaždinsko bučno olje, varaždinsko zelje, vina in penine, številni med njimi pa nosijo tudi evropske oznake zaščitenega porekla, kar pomeni, da sta njihova kakovost in izvor več kot del lokalnega ponosa, saj sta uradno priznana na ravni Evropske unije.

Vzorec gastronomije Varaždinske županije Foto: Hrvaška turistična skupnost

Varaždinske Toplice: kjer se srečata wellness in tradicija

Če je Varaždin kulturno središče regije, so Varaždinske Toplice njen simbol zdravja in sprostitve. Zgodovina najstarejšega termalnega zdravilišča na Hrvaškem sega vse do rimskih časov, danes pa so tradicijo okrepili s sodobnimi pristopi wellnessa, rehabilitacije in zdravstvenega turizma.

Prav zdravstveni turizem je eden od adutov, ki Varaždinskim Toplicam omogoča uveljavljanje kot celoletna destinacija, kar je tudi cilj celotne hrvaške strategije turizma.

Topliška kopališka torta ali varaždinska kopališka torta je zgodovinska plemiška sladica, ki je že od 19. stoletja nepogrešljiv del ponudbe in podobe Varaždinskih Toplic. V tej bogati in razkošni torti so orehi, kava, rum in čokoladna glazura. Foto: Varaždinske Toplice

Festivali, ob katerih mesto zaživi

Varaždinska županija je prepoznavna tudi zaradi dogodkov, ki čez leto privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. Najbolj znan je Špancirfest, eden največjih in najbolj obiskanih uličnih festivalov na Hrvaškem, ki Varaždin za nekaj dni spremeni v veliko odprto prizorišče glasbe, umetnosti in druženja.

Regija je prepoznavna tudi po Varaždinskih baročnih večerih, Festivalu čipke v Lepoglavi, Aquafestu v Varaždinskih Toplicah ter adventnem dogajanju, ki vsako zimo privabi številne obiskovalce, med katerimi jih je veliko prav iz Slovenije.