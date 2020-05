Evropske meje se znova odpirajo

Sveženj smernic komisije med drugim vključuje skupen pristop k usklajenemu in postopnemu odpravljanju omejitev na notranjih mejah EU. Rdeča nit vseh smernic je, da je treba pri ukrepanju upoštevati epidemiološki razvoj in načelo sorazmernosti, se tesno usklajevati in se izogniti vsakršni diskriminaciji, ki ni povezana z virusom, piše STA.

V komisiji izpostavljajo merilo primerljivosti položaja pri odločanju o odpravljanju omejitev. Če imata dve državi primerljiv epidemiološki razvoj in uvedene primerljive ukrepe za ohranjanje družbene razdalje, potem ni ovir za odpravo omejitev. V tem kontekstu v komisiji niso naklonjeni ukrepu karantene.

Komisija je državam članicam unije in schengenskega območja marca predlagala tudi zaprtje zunanjih meja za vstop državljanov nečlanic EU. V začetku meseca je predlagala podaljšanje zaprtja zunanjih meja do sredine junija, kar večina držav EU in schengenskega območja tudi upošteva. Odločanje o nadzoru na mejah je namreč v pristojnosti nacionalnih oblasti.

Prva rahljanja na mejah že pred dvema mesecema

Prve omejitve gibanja med posameznimi članicami so sicer posamezne države odpravile že konec aprila, poroča STA. Takrat je to storila Češka, ki je meje odprla za državljane EU na službeni poti. Madžarska je nato v začetku maja odprla meje za poslovna potovanja iz šestih držav, in sicer Avstrije, Nemčije, Poljske, Slovaške, Češke in Južne Koreje.

Za podoben ukrep se je odločila tudi že Hrvaška, ki je 9. maja omogočila vstop v državo državljanom unije zaradi poslovnih razlogov ali drugih gospodarskih interesov kot tudi zaradi nujnih osebnih razlogov. Med drugim je vstop možen z dokazilom o plačani namestitvi ali rezervaciji za apartma ali hotel ali pogodbo o pavšalnem zakupu prostora v kampu. Prav tako lahko vstopijo imetniki nepremičnin ali plovil.

16. maja je nekatere omejitve na mejah z Avstrijo in Švico odpravila Nemčija. Foto: Reuters

Tudi Estonija in Finska sta sredi maja omilili pogoje potovanj iz poslovnih ali študijskih razlogov. To sta storili tudi Poljska in Litva.

Nadzor na mejah z Nemčijo, Lihtenštajnom, Švico, Češko, Slovaško in Madžarsko je konec preteklega tedna omilila Avstrija. Tam izvajajo samo še naključne preglede.

Za vstop iz Slovenije v Avstrijo je medtem še naprej potrebno dokazilo o neokuženosti s koronavirusom. Samoizolacija ali predložitev dokazila pa med drugim ni nujna za dnevne migrante, tranzitni promet ali za osebe, ki imajo utemeljen razlog za obisk svojcev oz. oskrbo živali.

16. maja je nekatere omejitve na mejah z Avstrijo in Švico odpravila Nemčija. Mejo je mogoče prečkati v obe smeri za obiske partnerjev, sorodnikov ter udeležbo na pomembnih družinskih dogodkih. Lahko jo prehajajo tudi lastniki nepremičnin, kmetijskih zemljišč in gozdov ter skrbniki živali.

Državam, ki so zrahljale ukrepe na meji, se je v petek pridružila tudi Srbija. Za vstop ni več potreben negativen test na novi koronavirus niti posebno dovoljenje za domače ali tuje državljane. Po novem po prihodu v Srbijo tudi ni potrebna napotitev v samoizolacijo.

Španija, ki je sicer 17. marca zaprla kopensko mejo s sosednjima Portugalsko in Francijo, pa je šele sredi maja omejila prihode iz schengenskega območja. Vsi, ki pridejo v Španijo iz tujine, morajo od 15. maja v obvezno 14-dnevno karanteno.

Nekatere države sredi maja meje že povsem odprle

To so 15. maja storile Litva, Latvija in Estonija. Prosto lahko v drugo baltsko državo potujejo tisti, ki v zadnjih dveh tednih niso bili v tretji državi, niso okuženi z novim koronavirusom in niso bili v stiku z okuženo osebo. Vsakdo, ki pride na območje baltskih držav, mora medtem za 14 dni v samoizolacijo.

Dan kasneje sta medsebojno mejo odprla tudi Nemčija in Luksemburg. Potniki na cestnih mejnih prehodih med državama lahko mejo prečkajo, ne da bi morali dokazovati ustrezen razlog.

3. junija naj bi omejitve na meji omilila Italija, ki bo odprla meje za državljane drugih držav članic Evropske unije, San Marina in Vatikana. Foto: Reuters

Junja še več odpiranja meja

Odpiranje meja po Evropi se bo predvidoma nadaljevalo prihodnji mesec, pri čemer vse države izpostavljajo, da bodo to storile le, če bodo to dovoljevale epidemiološke razmere, piše STA. Že v začetku junija bi se lahko odprle meje med nekaterimi državami na Balkanu.

3. junija naj bi omejitve na meji omilila Italija, ki bo odprla meje za državljane drugih držav članic Evropske unije, San Marina in Vatikana. Ob vstopu v državo ne bo več potrebna karantena. Za dva tedna bo obvezna samo za tiste, ki bi imeli stike z okuženimi z novim koronavirusom ali bi bili sami okuženi.

Večina evropskih držav pa je odprtje napovedala za 15. junij oziroma sredino prihodnjega meseca. Odpravo vseh omejitev potovanj med seboj za 15. junij načrtujejo Nemčija, Avstrija, Švica in Francija.

Tudi Avstrija, Češka, Slovaška in Madžarska bi lahko sredi junija skupaj odprle meje. Odločitev o tem bi lahko sprejeli prihodnji teden, ko naj bi tudi določili konkretni datum odprtja meja.

Za skupno postopno odpravljanje nadzora na mejah so se dogovorili tudi voditelji Nemčije, Poljske, Češke, Slovaške in Madžarske. Meje bodo začeli odpirati takoj, ko bo položaj to dovolil, o natančnejši časovnici pa se še niso dogovorili.