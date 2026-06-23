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Torek,
23. 6. 2026,
11.26

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
PR članek noad zavarovanje Merkur Zavarovalnica počitnice prosti čas

Torek, 23. 6. 2026, 11.26

1 ura, 1 minuta

Dopust naj bi bil pobeg od obveznosti, a pogosto postane še ena od njih

Oglasno sporočilo
Merkur Popotnik | Foto arhiv ponudnika

Foto: arhiv ponudnika

Še preden odpotujemo, ure in ure iščemo najboljše letalske vozovnice, primerjamo nastanitve, preverjamo ocene restavracij in sestavljamo seznam krajev, ki jih želimo obiskati. Na družbenih omrežjih nas čakajo priporočila za "skrite kotičke", ki jih preprosto ne smemo zamuditi, zato želimo vsak dan izkoristiti kar se da najbolje.

Ko končno prispemo na cilj, pa nas pogosto spremlja občutek, da moramo videti in doživeti čim več ter se domov vrniti s čim več zgodbami in fotografijami.

Paradoks sodobnega dopusta je, da smo začeli tudi prosti čas načrtovati skoraj tako natančno kot službene obveznosti.

Psihologi opozarjajo, da visoka pričakovanja pogosto ustvarjajo dodaten pritisk. Bolj kot si želimo popolnega dopusta, bolj nas zmotijo stvari, ki ne gredo po načrtih. Slabo vreme, zamuda leta ali nepričakovana sprememba načrtov lahko hitro pokvarijo razpoloženje.

Merkur Popotnik | Foto: arhiv ponudnika Foto: arhiv ponudnika

Še več stresa pa prinesejo dogodki, na katere sploh ne pomislimo, kot so nenadna bolezen, poškodba, izgubljena prtljaga ali ukradeni dokumenti. Takrat se lahko tudi manjša težava v neznanem okolju hitro spremeni v velik izziv.

Ko si daleč od doma, veliko pomeni že to, da veš, kam se obrniti po pomoč. Da ti ni treba skrbeti zaradi stroškov zdravljenja ali samostojno iskati rešitev v jeziku, ki ga ne razumeš najbolje.

Merkur Popotnik | Foto: arhiv ponudnika Foto: arhiv ponudnika

Pravi občutek brezskrbnosti zato ni povezan le z dobro lokacijo, razgledom ali udobno nastanitvijo. Povezan je predvsem z občutkom, da boš znal mirno ukrepati tudi takrat, ko gre kaj narobe.

Merkur Popotnik krije stroške zdravljenja in nujne medicinske oskrbe v tujini ter vključuje pomoč v številnih nepredvidenih situacijah. Na voljo je tudi storitev Dr. Merkur, ki omogoča videoposvet z zdravnikom v slovenskem jeziku kjerkoli na svetu, ter asistenca, ki pomaga takrat, ko jo najbolj potrebujete.

Merkur Popotnik | Foto: arhiv ponudnika Foto: arhiv ponudnika Dopust ni tekmovanje v tem, koliko krajev bomo obiskali. Njegov namen je, da si vzamemo čas zase in brez skrbi uživamo v trenutkih, ki ostanejo z nami še dolgo po vrnitvi domov.

Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

Merkur Popotnik | Foto: Merkur Zavarovalnica Foto: Merkur Zavarovalnica

Naročnik oglasne vsebine je Merkur Zavarovalnica d. d.

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