Dopust naj bi bil pobeg od obveznosti, a pogosto postane še ena od njih

Še preden odpotujemo, ure in ure iščemo najboljše letalske vozovnice, primerjamo nastanitve, preverjamo ocene restavracij in sestavljamo seznam krajev, ki jih želimo obiskati. Na družbenih omrežjih nas čakajo priporočila za "skrite kotičke", ki jih preprosto ne smemo zamuditi, zato želimo vsak dan izkoristiti kar se da najbolje.

Ko končno prispemo na cilj, pa nas pogosto spremlja občutek, da moramo videti in doživeti čim več ter se domov vrniti s čim več zgodbami in fotografijami.

Paradoks sodobnega dopusta je, da smo začeli tudi prosti čas načrtovati skoraj tako natančno kot službene obveznosti.

Psihologi opozarjajo, da visoka pričakovanja pogosto ustvarjajo dodaten pritisk. Bolj kot si želimo popolnega dopusta, bolj nas zmotijo stvari, ki ne gredo po načrtih. Slabo vreme, zamuda leta ali nepričakovana sprememba načrtov lahko hitro pokvarijo razpoloženje.

Foto: arhiv ponudnika

Še več stresa pa prinesejo dogodki, na katere sploh ne pomislimo, kot so nenadna bolezen, poškodba, izgubljena prtljaga ali ukradeni dokumenti. Takrat se lahko tudi manjša težava v neznanem okolju hitro spremeni v velik izziv.

Ko si daleč od doma, veliko pomeni že to, da veš, kam se obrniti po pomoč. Da ti ni treba skrbeti zaradi stroškov zdravljenja ali samostojno iskati rešitev v jeziku, ki ga ne razumeš najbolje.

Foto: arhiv ponudnika

Pravi občutek brezskrbnosti zato ni povezan le z dobro lokacijo, razgledom ali udobno nastanitvijo. Povezan je predvsem z občutkom, da boš znal mirno ukrepati tudi takrat, ko gre kaj narobe.

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Foto: arhiv ponudnika Dopust ni tekmovanje v tem, koliko krajev bomo obiskali. Njegov namen je, da si vzamemo čas zase in brez skrbi uživamo v trenutkih, ki ostanejo z nami še dolgo po vrnitvi domov.

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Foto: Merkur Zavarovalnica

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