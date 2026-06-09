Medtem ko številni že načrtujejo poletne počitnice, je na družbenih omrežjih veliko pozornosti pritegnila srbska vplivnica Ivona Lončar, ki je razkrila svojo cenovno ugodno poletno destinacijo v Španiji. Navdušila jo je Torrevieja, obmorsko mesto na jugovzhodu države, kjer naj bi sedemdnevne počitnice z izleti in transferji stale okoli 350 evrov na osebo.

Torrevieja je sicer priljubljena tudi med slovenskimi in hrvaškimi turisti, predvsem zaradi dolgih peščenih plaž, ugodnejših cen in sončnega vremena skoraj vse leto.

Sedemdnevni paket za 350 evrov na osebo

Po besedah srbske vplivnice, ki je znana po svojih potopisnih in popotniških nasvetih, je ena največjih prednosti Torrevieje prijetno podnebje. V videoposnetku, ki je postal viralen, navaja, da sedemdnevni paket v mestu z vključenimi transferji in izleti stane približno 350 evrov na osebo, destinacija pa ponuja tudi številne druge ugodnosti.

Po navedbah vplivnice naj bi imelo mesto kar 335 sončnih dni na leto, zaradi česar velja za eno najbolj sončnih območij v Evropi. Posebna atrakcija je tudi znamenito rožnato slano jezero Laguna Rosa, ki zaradi naravnih alg in visoke koncentracije soli ustvarja skoraj nadrealistične prizore. Obiskovalci tam pogosto opazijo tudi flaminge, zato številni fotografije primerjajo celo s tropskimi destinacijami.

Brezplačne plaže in parkirišča Ivona Lončar Foto: Instagram/Ivona Lončar

Ivona Lončar je posebej izpostavila, da je večina plaž v Torrevieji brezplačnih in dovolj prostornih, da obiskovalci ne potrebujejo dragih najemov ležalnikov in senčnikov. Prednost naj bi bilo tudi brezplačno parkiranje na številnih lokacijah, kar je v številnih evropskih turističnih središčih prava redkost.

Torrevieja ima sicer več plaž z modro zastavo, med najbolj znanimi pa so La Mata, Los Locos in El Cura.

Kaj pa cene?

Torrevieja velja za nekoliko ugodnejšo od večjih španskih turističnih mest. Po podatkih portala Numbeo obrok v cenejši restavraciji stane okoli 13 evrov, večerja za dva približno 40 evrov, kapučino okoli dva evra, pivo pa približno tri evre, poroča Index.hr.

Turisti pogosto izbirajo tudi tako imenovani menu del día oziroma dnevni meni, ki običajno stane med 12 in 15 evri. Najbolj znana lokalna jed je caldero, ribja specialiteta, povezana s torreviejsko ribiško tradicijo. Najpogosteje jo opisujejo kot jed z ribami in rižem ali kot nekakšno ribjo enolončnico ali rižoto, lokalni turistični viri pa jo navajajo kot najpomembnejšo tipično jed mesta.