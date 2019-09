Danes je na Ljubljanski grad prišel milijonti obiskovalec

Z Ljubljanskega gradu so sporočili, da so na današnji dan pozdravili že milijon obiskovalcev v tem letu. Letos so ta mejnik presegli bolj zgodaj kot kadarkoli - lani je milijonti obiskovalec na Grad prišel 18. septembra. Za primerjavo: leta 2013 so milijontega obiskovalca sprejeli 28. decembra.

Skupno so na Ljubljanskem gradu lani našteli 1.316.339 obiskovalcev.

Novost: grajska vinoteka

V začetku septembra so sicer na Ljubljanskem gradu pozdravili novo pridobitev - grajsko vinoteko. Kot so povedali ob odprtju, želijo z njo zaokrožiti vinsko zgodbo Ljubljanskega gradu oziroma grajskega griča, kjer že uspevata grajski vinograd in tudi potomka mariborske najstarejše trte na svetu.