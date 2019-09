Dan kobilarne Lipica: celodnevni festival z Vladom Kreslinom

Oglasno sporočilo

Pred nami je veliki festival ob praznovanju 439. rojstnega dne Kobilarne Lipica. Beli lipicanci na neskončnih lipiških pašnikih že sami po sebi delujejo pravljično, če k temu dodamo še celodnevne delavnice in animacije za otroke, bogato kulinarično ponudbo ter veliki konjeniško-glasbeni spektakel z Vladom Kreslinom bo to gotovo popoln družinski dan.

V nedeljo, 8. SEPTEMBRA, vstopite v pravljični svet lipicancev.

Beli lipicanci in črna kitara − popolna kombinacija za veliki konjeniški spektakel. Najlepši lipicanci z neizmerno eleganco se bodo gibali v ritmu največjih Kreslinovih uspešnic ob spremljavi Malih bogov in odličnega Policijskega orkestra. Zaradi izjemnega zanimanja na preteklih nastopih bo posebna atrakcija osrednjega šova tudi Francozinja Magnificent Maelle, ki navdušuje z izjemnim čutom za komunikacijo s konji in dresuro v svobodi. S svojo nežno žensko energijo, trudom in iskrenostjo doseže neomajno zaupanje konj in z lahkoto kroti njihove mogočne živalske energije.

Prostrani lipiški travniki s prijetno senco tako v nedeljo, 8. septembra, obljubljajo pravšnje družinsko festivalsko vzdušje. V lipiškem zgodovinskem jedru boste spoznali letošnje žrebičke in plemenite lipicance, srečali kovača med podkovanjem konj, ter izvedeli, kako osedlamo konja. Zraven zabavnih ponijev, pa vas bodo čez cel dan zabavale kreativne in športne delavnice za otroke, čitalnica na jasi ter otroške predstave.

Izjemna jahačica in šepetalka konjem iz Francije, Vlado Kreslin in Policijski pihalni orkester bodo pričarali legendarni glasbeno-konjeniški spektakel.

Naročnik oglasnega sporočila je Holding Kobilarna Lipica d.o.o.