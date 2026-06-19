Alternativa gneči in visokim cenam na Hrvaškem? "Raje pridite k nam."

Jadranska obala je vedno veljala za eno najbolj priljubljenih poletnih počitniških destinacij med poljskimi turisti. V zadnjih letih pa se je to zaradi naraščajočih cen spremenilo, številni Poljaki tako raje izberejo druge lokacije. K temu jih spodbuja tudi poljska turistična organizacija, ki je nedavno objavila promocijski posnetek, s katerim državljanom svetujejo, naj to poletje namesto na Hrvaškem dopustujejo ob Baltskem morju.

Objava je bila deležna številnih odzivov in odprla razpravo, ali se lahko poljska obala resnično kosa z jadransko, ki velja za eno najlepših in najbolj priljubljenih poletnih počitniških destinacij.

"Namesto Hrvaške raje izberite Poljsko"

Posnetek, ki so ga objavili na družbenem omrežju Instagram, prikazuje dolge peščene plaže ob Baltskem morju in poziv, naj državljani Poljske namesto Hrvaške za poletni oddih raje izberejo domačo državo. Kot največje prednosti so izpostavili prazne plaže, manjše število turistov, kakovostno lokalno gastronomijo in dostopnejše cene.

Objava je pritegnila pozornost številnih uporabnikov, ki so v komentarjih primerjali obe destinaciji. Medtem ko so nekateri mnenja, da je Poljska v zadnjih letih pri razvoju obalnega turizma znatno napredovala, so drugi prepričani, da Baltika in Jadrana zaradi različnih podnebnih in naravnih razmer ni mogoče primerjati.

Uporabnica s Hrvaške je pod objavo zapisala, da se zahvaljuje za reklamo, poljske turiste pa pozvala, naj ne prihajajo k njim na dopust, če se jim zdi predrago. "Cene so takšne z razlogom in bodo še višje," je dodala. Nek drug uporabnik pa je zapisal: "Z vsem spoštovanjem do čudovite Poljske, jadranskega in baltskega morja ni mogoče primerjati. Da ne omenjam vremena ... na Poljskem sonce ni zagotovljeno."

Baltsko morje bistveno hladnejše

Ena od glavnih tem razprave je bila tudi temperatura morja. Jadransko morje v poletnih mesecih beleži temperature nad 25 stopinj Celzija, medtem ko je Baltsko morje bistveno hladnejše in le redko doseže takšne vrednosti. Poleg tega so vremenske razmere na Baltiku bistveno bolj spremenljive kot na hrvaški obali.

Številni so delili tudi svoje izkušnje s cenami in nastanitvami. Nekateri trdijo, da Poljska ponuja mirnejše in cenovno ugodnejše nastanitve, drugi pa pravijo, da cene v priljubljenih počitniških destinacijah na Poljskem niso več toliko nižje kot na Hrvaškem. Med najbolj znanimi poljskimi obmorskimi destinacijami izstopa letovišče Sopot, znano po dolgih peščenih plažah, bogatem nočnem dogajanju in impresivnem lesenem pomolu, enem najdaljših v Evropi. Zelo priljubljena so tudi obmorska mesta Gdansk, Hel, Kołobrzeg, Międzyzdroje in Świnoujście.

Na Hrvaškem se temperatura morja v poletnih mesecih giblje okoli 25 stopinj Celzija. Foto: Shutterstock

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