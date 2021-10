Polona Vetrih: Velike kulturne zavesti v tem narodu ni #video

Polona Vetrih je gledališka in svetovljanska dama, katere življenje in ustvarjalnost sta bila marsikdaj prevelika tudi za naše odre. V Trendičveku je iskreno, iskrivo in brez dlake na jeziku med drugim razkrila, zakaj se umetniki nikoli ne upokojijo, kakšen je recept za dolgo partnersko zvezo, kaj v življenju obžaluje, katera ji je najljubša umetnina v njenem domu, kaj damo naredi pravo damo, zakaj je ostala nekoč brez šopka rož, kaj bi utegnilo pisati na njenem nagrobniku, kakšnih moških dandanes manjka, česa bi se lahko Slovenci naučili od Angležev in kateri kraljevi zakonski par ji je bližje: William in Kate ali Harry in Meghan.

Foto: Ana Kovač

Razgledana, uglajena, pristna, nadarjena, samosvoja in brez dlake na jeziku. Vse to in še kaj je igralka Polona Vetrih, ki s svojim nastopom tako na odru kot v zasebnem življenju nikogar ne pusti hladnega. Nekateri jo obožujejo, drugim gre v nos, tretji ji zavidajo. Njeno življenje je bilo od nekdaj zanimivo, pestro, ne pa tudi vedno lahko. Marsikdaj ravno nasprotno.

Foto: Ana Kovač

Po končani akademiji v Ljubljani je odšla na podiplomski študij v London, kjer je bila med četverico izbrancev, med skupno 600 kandidati. Kot edina Slovenka na tamkajšnji akademiji za glasbo in dramsko igro je veljala za eno najbolj šarmantnih igralk ter najbolj nadarjenih študentk.

Foto: Peter Uhan / SNG Drama Ljubljana

Kasneje je dolgoletna članica ljubljanske Drame nastopala v številnih in izjemno priljubljenih uspešnicah ter gostovala v gledališčih po vsem svetu: na Dunaju, v Pragi, Beogradu, Ženevi, Frankfurtu, Bologni, Tel Avivu, londonskem West Endu in New Yorku. Perfekcionistka je bila vedno in povsod. Tega je bila vajena že od otroštva. Tudi kot žena nekdanjega dolgoletnega direktorja Cankarjevega doma, Mitje Rotovnika, je videla in spoznala številne iminentne osebnosti, med njimi tudi princa Charlesa.

Foto: Ana Kovač

Na odru ljubljanske drame je Polona te dni obeležila že 50. ponovitev svoje odrske izpovedi Ne pozabite na rože, v režiji Ivane Djilas, v kateri odkrito spregovori o svoji igralski poti in se ob tem dotakne tudi minevanja igralskega poklica in življenja. Predstava je preplet komičnih pripovedi, v katere je vtkana marsikatera grenka izkušnja igralke, ki je še vedno zelo aktivna. "Igralec zamenja status, igralec se ne upokoji. Tega izraza pri nas ni," pravi Vetrihova, ki smo jo povabili tudi v naš Trendičvek.

Foto: Peter Uhan / SNG Drama Ljubljana

