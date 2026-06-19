Si za zmenke brez razočaranj? Poglej, katere novosti, ki bodo spremenile tvoje zmenkarsko življenje, uvaja ona-on.com

Se ti je že kdaj zgodilo, da je bila oseba na zmenku v živo popolnoma drugačna kot na svojem profilu na spletni aplikaciji za zmenke? Iskanje prave ljubezni prek aplikacij za zmenke je včasih lahko naporno, saj fotografije in kratek opis pač ne morejo pokazati resnične energije človeka.

Zato smo na ona-on.com, vodilni slovenski spletni aplikaciji za zmenke, uvedli nekaj novega: tukaj so profili nove generacije, ki so polni življenja in ti pomagajo, da pravega partnerja spoznaš veliko hitreje. Poglej jih z brezplačnim preizkusom ona-on.com tukaj.

Vse o simpatiji z enim samim podrsom po ekranu

Na ona-on.com smo profilom na mobilnih telefonih dali nov videz! Od zdaj se preprosto, z enim samim potegom po ekranu pomikaš navzdol in vidiš vse o simpatiji: fotografije, interese, področja vajinega ujemanja, predstavitveni opis, video- in avdiopredstavitev ter glasbo, ki jo tvoja simpatija rada posluša.

Vse je zbrano na enem mestu, kar ti prihrani čas in najpomembneje – takoj ti da jasno sliko, kakšna je pravzaprav oseba na drugi strani.

Naredi takojšnji vibe check: poslušaj glas in poglej nasmeh!

Največja omejitev spletnih zmenkov je to, da doslej nismo vedeli, kako oseba deluje v živo. Na ona-on.com smo temu naredili konec in združili TRI KUL novosti, ki ti omogočajo, da takoj in preprosto preveriš resnično energijo svoje simpatije.

Velika prednost zate so videopredstavitve, ki ti končno razkrijejo simpatijo v njenem naravnem gibanju. Takoj vidiš pravo mimiko obraza, iskrice v očeh in tisti resnični nasmeh brez filtrov, kar ti že na začetku da občutek, da oseba sedi nasproti tebe na kavi.

Foto: VENETICOM D.D. Da bo tvoja odločitev, ali je oseba prava zate ali ne, še lažja, lahko z avdiopredstavitvijo v trenutku slišiš njen resnični glas. Zvočni posnetek ti takoj razkrije barvo glasu in ritem govora. To ti omogoča, da že v nekaj sekundah začutiš, ali ti energija ugaja – glas je namreč dokazano eden najmočnejših sprožilcev privlačnosti.

Za piko na i smo profilom dodali še Mojo musko – tukaj lahko dodaš svojo najljubšo skladbo s Spotifyja in tako prikažeš svoj vajb! Ter obratno – na profilu simpatije slišiš njeno najljubšo pesem in preveriš, ali si delita enak glasbeni okus. Skupni ritem pomeni, da sta že na začetku na isti valovni dolžini!

Konec nerodnih začetkov: mini všečki = majhen, a konkreten namig, kaj ti je na profilu simpatije res všeč

Vsi vemo, kako težko je včasih začeti pogovor z nekom, ki nam je všeč. Kaj sploh napisati, da ne bo zvenelo preveč izrabljeno? Kako izpostaviti tisto, kar te je nagovorilo? Ona-on.com ponuja Mini všečke – ti delujejo kot pravi digitalni pomežik.

Foto: VENETICOM D.D. Profil tvoje simpatije je razdeljen na več delov in všečkaš lahko točno določeno stvar, ki ti je posebej všeč – na primer njeno zabavno zvočno sporočilo ali pa njegov odličen izbor pesmi.

Ker se odzoveš na točno določeno vsebino, pogovor takoj steče sam od sebe okoli skupne teme, ti pa se izogneš tistemu neprijetnemu stresu ob prvem koraku.

Kdo te čaka na drugi strani? Registriraj se in preveri!

Vse te novosti imajo en sam cilj: narediti zmenke čim bolj pristne in uspešne, da čim hitreje najdeš tisto pravo osebo zase. Spletna aplikacija je polna samskih, ki komaj čakajo, da te spoznajo skozi tvoj glas, video in tvojo najljubšo glasbo.

Registracija je hitra, podarjamo pa ti še brezplačni preizkus spletne aplikacije. Ustvari si profil nove generacije, poglej, kdo vse je že gor, in začuti spletne zmenke!

Foto: VENETICOM D.D.

Naročnik oglasne vsebine je Veneticom, d. d.