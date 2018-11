Tako boste spolnemu življenju dali nov zagon

Dejstvo je, da se z leti pri moških zaradi najrazličnejših dejavnikov spolna moč upada. Med 20. in 75. letom starosti ima težave s erekcijo vsak šesti moški, med 40. in 70. letom pa že vsak drugi. Raziskave razkrivajo, da ima danes z erekcijo težave več kot 150 milijonov moških na svetu.

Kaj povzroča impotenco?

Čeprav so še pred leti impotenco povezovali s psihičnimi dejavniki, danes študije dokazujejo, da so vzroki v večini primerov (80 odstotkov) predvsem organski, torej telesne narave.

Najpogostejši organski vzroki so:

ateroskleroza

možganske okvare (poškodba, možganska kap, multipla skleroza, Parkinsonova bolezen, epilepsija, Alzheimerjeva bolezen)

sladkorna bolezen

bolezni ledvic

bolezni jeter

depresija

kronična obstruktivna pljučna bolezen

jemanje določenih zdravil (antidespresivi, anksiotiki, zdravila za nižanje krvnega tlaka …)

kajenje, pogosto uživanje alkohola in drog.

Foto: Thinkstock

Psihološki vpliv je močnejši pri mlajših moških

Tudi mlajši moški, pod 40. letom starosti, imajo lahko težave v postelji. Nanje najpogosteje vplivajo psihični dejavniki, kot je strah pred neuspehom, lahko pa so tudi posledica preobremenjenosti ali stresa na delovnem mestu.

Prvo znamenje, da na vaše težave vpliva prav psiha, je dejstvo, da je erekcija v določenih pogojih še vedno prisotna - pri samozadovoljevanju ali pri tako imenovani nočni erekciji.

Za boljšo spolno moč lahko veliko naredite tudi sami

Ko se pojavijo prve težave z erekcijo, je čas za prve ukrepe. Prvi je nedvomno bolj zdrav življenjski slog – več gibanja, uravnotežene prehrane, manj alkohola in cigaret. Pomembno je, da poiščete tudi pravi ventil v boju proti stresu, da ste športno bolj aktivni in poiščete pravi način za sproščanje.

Foto: Thinkstock

Zelo koristno pa je tudi, da svoj jedilnik obogatite z dragocenimi vitamini in minerali, ki bodo izboljšali vašo spolno moč. Pomembne sestavine, ki ugodno vplivajo na spolno moč, so cink ter vitamina B6 in E. Cink namreč vpliva na vzdrževanje normalne ravni testosterona v krvi, ima pomembno vlogo pri plodnosti in razmnoževanju. Skupaj z vitaminom E zaščiti celice pred oksidativnim stresom. Po drugi strani pa vitamin B6 uravnava delovanje hormonov in prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Prehransko dopolnilo Potencial vsebuje prav te sestavine, ki bodo vašemu spolnemu življenju dale nov zagon. Tablete temeljijo na dragocenih rastlinskih izvlečkih in predstavljajo odličen vir cinka, vitaminov B6 in E, izvlečkov bučnih semen, korenin koprive, plodov palmeta in lubja afriške slive.

Kopriva krepi imunski sistem in dviguje raven telesne energije. Palmeto podpira normalno delovanje urinarnega trakta pri moških od 45. leta dalje in pripomore k izboljšanju pretoka urina. Afriška sliva podpira normalno delovanje urinarnega trakta pri moških.

Potencial – odličen v boju proti impotenci in pri težavah prostate

Prav zaradi izbranih sestavin v tabletah Potencial, se bo vaša spolna moč izboljšala, hkrati pa vam bodo pomagale tudi odpraviti težave, ki jih povzroča prostata, kot so daljše in pogostejše uriniranje, nezadržen pritisk na vodo in pekoč seč pri uriniranju.