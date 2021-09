Najboljši med vsemi je … Odlična novica za vse samske.

V izjemni konkurenci najboljših spletnih stvaritev na področju spletnih aplikacij, ki zahtevajo registracijo/prijavo uporabnikov (Login), je najboljša izmed vseh postala prenovljena namizna aplikacija PWA ONA-ON.COM.

Ob tem smo spregovorili nekaj besed z vodjo spoznavnega servisa ona-on.com Luko Kogovškom.

Prejeli ste že cel niz nagrad. Kako vam to uspeva, ne le ob globalni konkurenci na področju spoznavnih storitev, ampak tudi med vsemi drugimi spletnimi stranmi z vseh področij?

Posvečamo se vsem vidikom storitve ONA-ON.COM, in sicer že 21. leto. To je zagotovo dobro izhodišče. Smo izjemna ekipa, ki je vedno na lovu za izboljšavami. V nekaj mesecih bomo končno vstopili tudi na nekatere tuje trge.

Katere nagrade ste dejansko prejeli v zadnjih letih?

Smo uradno najboljši spoznavni servis za iskanje resnih zvez v Sloveniji (raziskava Valicon 2020), kar je glede na globalno konkurenco izjemen uspeh. Poleg tega smo Websi Prvak za naj mobilno aplikacijo (2018) in zdaj še za namizno aplikacijo (2021).

Še najbolj pa nas veseli, da smo najbolj iskana in uporabljana storitev za samske v Sloveniji, kar je razvidno iz statistik uporabe in obsega iskanja naših storitev na spletu v primerjavi z globalno in nacionalno konkurenco.

Pred kratkim ste prenovili namizno aplikacijo ONA-ON.COM, s katero ste pravkar postali WebSi Prvak. Kako pa se uporabniki odzivajo na vse novosti in prenove?

Zdaj, ko je nova spletna aplikacija ona-on.com postala uradno najboljša v Sloveniji, ni več razloga, da bi kdo še uporabljal staro različico.

V resnici pa so prenove vedno izziv, trenutno je okoli 80 odstotkov uporabnikov namizne aplikacije prešlo s stare spletne strani na novo, še vedno pa v prehodnem obdobju omogočamo vsem, da izberejo, katero bodo uporabljali. Navada je železna srajca.

Medtem na novi namizni aplikaciji uvajamo dodatne storitve, ki jih na stari različici ni, zato se bo prehod še pospešil. Ena takih, ki v kratkem prihaja samo na novo namizno različico, so avdio-video zmenki.

V 21 letih ste našteli blizu 30 tisoč uradnih parov. Kako to, da se največ parov najde ravno pri vas?

Spletno spoznavanje je v splošnem prežeto z avanturami in seksom, ONA-ON.COM pa je popolno nasprotje tega, smo servis za resne zveze. Vse uporabnike, ki imajo eksplicitne želje, preusmerjamo na ločen servis zanje, urgenca.com.

Posledično nam na ONA-ON.COM s pomočjo naših uporabnikov uspeva ohranjati prijetno romantično spoznavno vzdušje, zato je pri nas daleč največ samskih žensk, ki iščejo pravo ljubezen, kjer so ženske, pa so tudi moški. Tukaj je tudi 20 let tradicije, blizu 28 tisoč uradnih parov, priporočila od ust do ust, številne družine, poroke ipd.

Pravite, da se pripravljate na vstop v tujino. Ali kdo res še potrebuje novo spoznavno storitev za samske?

Vedno gre za vprašanje relevantnih inovacij, vrhunske izvedbe in zgodbe. V resnici vsak nov servis, ki vrhunsko uresniči relevantno jedrno inovacijo in jo zna skomunicirati, postane uspešnica - teh pa je seveda malo.

Zagotovo smo z 20-letnimi izkušnjami prava ekipa, potreben pa je tudi kanček poslovne sreče.

Ambiciozno, ni kaj. Veliko uspeha!

Hvala!