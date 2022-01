Danes naj bi bil najdepresivnejši dan v letu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tretji ponedeljek v januarju nosi tudi vzdevek "otožni ponedeljek" in velja za najbolj depresiven dan v celem letu. Toda kaj se v resnici skriva za to oznako?

Današnji dan, tretji ponedeljek v januarju, naj bi bil najdepresivnejši dan v letu. Ta trditev je bila prvič objavljena leta 2005 in se je obdržala vse do danes skupaj z zgodbo, da je "otožni ponedeljek" znanstveno dokazan. Pod odkritje se je podpisal psiholog Cliff Arnall, ki naj bi celo sestavil enačbo, po kateri je mogoče izračunati najdepresivnejši dan.

V enačbo so vključene spremenljivke, kot so denarni dolgovi, višina plače, čas, ki je minil od božiča, in drugi dejavniki, ki naj bi v kombinaciji pomenili, da se na ta dan počutimo res najbolj klavrno. Med spremenljivkami pa je tudi vreme, ki je v tem obdobju najbolj neprijetno na severni polobli, torej enačba za vsaj polovico planeta pravzaprav ne velja.

Promocija za potovanja v tople kraje in alkohol

Da je to za lase privlečena "znanost", so kmalu opozarjali tako znanstveniki kot mediji, v resnici naj bi bil najdepresivnejši dan v letu izmišljotina neke turistične agencije, ki je Arnallu plačala, da se podpiše pod izmišljene izsledke, nato pa s tem prodajala potovanja v tople kraje. A mit o najdepresivnejšem dnevu živi dalje, različna podjetja ga izkoriščajo za prodajo svojih izdelkov, najpogosteje alkoholnih pijač.

Foto: Pixabay

Ob tem strokovnjaki za duševno zdravje opozarjajo, da je tovrstno banaliziranje depresije in drugih duševnih težav neprimerno, celo škodljivo. Vsakdo se občasno počuti otožnega in se zato tudi prepozna v takšnih oznakah, obenem pa se mnogi dejansko spopadajo s klinično depresijo in jim takšno posploševanje le škodi.

Telefoni za pomoč v stiski

Zaupni telefon Samarijan

Telefon: 116 123 (24 ur na dan, brezplačno, anonimno)



SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja

Telefon: 080 11 55 (24 ur na dan, brezplačno, anonimno)



Klic v duševni stiski

Telefon: (01) 520 99 00 (med 19. in 7. uro)



Ženska svetovalnica – krizni center

Telefon: 031 233 211 (24 ur na dan)



PRISLUHNEM TI – Telefon za pomoč v stiski

Telefon: 031 50 60 50 (pon-pet: od 16:00 do 20:00)