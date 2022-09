52-letni dislektik se je v štirih tednih naučil popolne angleščine

Oglasno sporočilo

Gospod Tomaž Volk, ki je angleški jezik obvladal v štirih tednih, danes razkriva svojo metodo.

Angleščina mu je omogočila, da danes zasluži šestkrat več

"Bil sem jezikovna ničla, nisem znal govoriti, pisati ali brati angleško. Po štirih tednih uporabe te metode sem odletel v London. Sam sem prek telefona naročil taksi in rezerviral apartma v Southwarku. Kasneje sem v Londonu opravil razgovor v velikem podjetju za delovno mesto s plačo pet tisoč britanskih funtov na mesec (5.900 evrov). Vse to se je zgodilo po le osmih tednih uporabe nevrolingvistične metode Alpha Lingmind New. Zdaj zaslužim šestkrat bolje kot prej!"

Večjega jezikoslovnega antitalenta od gospoda Tomaža svet še ni videl

"Uporaba metode ne zahteva jezikovnih sposobnosti. Jaz sem dokaz za to. Bilo mi je nerodno. Angleščine nisem razumel dobesedno nič. Sram me je. S tresočim glasom sem jecljal osnovne besede, tako hudo, da bi se mi smejal tudi osnovnošolec. Svet še ni videl večjega jezikovnega antitalenta. Nisem vedel, da me tik za vogalom čaka drugo življenje, in le štirje tedni so bili dovolj za to.

Spoznal sem način za učenje angleščine in od tistega trenutka naprej sem bil izjemno srečen. Najtežje besede sem izgovarjal idealno in se samozavestno pogovarjal v angleškem jeziku – s Slovencem in Angležem, kadrovnikom in šefom, natakarjem ali receptorko v hotelu.

Moji možgani so postali stroj za pomnenje angleščine. Zdaj le na hitro pogledam angleško besedo in si jo zapomnim za celo življenje. Nekoč nemogoče besede za branje, pomnjenje in izgovorjavo: viginticentillion, deinstitutionalization, anatomicophysiologically so mi danes popolnoma preproste. Prijatelji so začudeni in me prosijo, naj jim razkrijem skrivnost. Odgovorim jim: 'Ni skrivnosti – postal sem jezikovni genij!'"

Nevrolingvistična metoda Alpha Lingmind New aktivira 97 % možganske skorje za pomnenje besed in učenje jezika, tako da lahko v štirih tednih govorite katerikoli jezik.

V nadaljevanju vam razkrijemo več o omenjeni metodi.

Ekipa iz Harvarda je dokazala učinkovitost te metode

Preizkusili so jo na rekordnem številu 37 tisoč prostovoljcev, ki pred tem niso znali angleško. V štirih tednih pa so imeli enake jezikovne kompetence kot študentje 3. letnika anglistike.

Z uporabo metode Alpha Lingmind New:

SE NAUČITE ANGLEŠČINE NE GLEDE NA STAROST – ne glede na to, ali ste stari 20, 30, 50 ali 80 let.

– ne glede na to, ali ste stari 20, 30, 50 ali 80 let. V NAJKRAJŠEM MOŽNEM ČASU GOVORITE TEKOČE ANGLEŠKO – 20 minut dnevno je dovolj, saj se šteje intenzivnost učenja in ne presedene ure.

– 20 minut dnevno je dovolj, saj se šteje intenzivnost učenja in ne presedene ure. OSVOJITE NAJPOGOSTEJE UPORABLJENE ANGLEŠKE FRAZE – že prvi večer v virtualni resničnosti se boste naučili 180 novih fraz.

– že prvi večer v virtualni resničnosti se boste naučili 180 novih fraz. SAMOZAVESTNO BOSTE GOVORILI ANGLEŠKO KOT "NATIVE SPEAKER" – pridobili boste potrebne izkušnje brez stresa ali zadrege.

– pridobili boste potrebne izkušnje brez stresa ali zadrege. BREZ TEŽAV SE BOSTE SPORAZUMEVALI NA POTOVANJU, RAZGOVORU ZA ZAPOSLITEV IN RAZUMELI INTERNETNE VSEBINE TER GLEDALI FILME BREZ PODNAPISOV – zahvaljujoč znanju jezika boste napredovali tudi pri splošni razgledanosti.

– zahvaljujoč znanju jezika boste napredovali tudi pri splošni razgledanosti. IZBOLJŠALI SVOJ NAGLAS V ANGLEŠKEM JEZIKU – tako zelo, da boste lahko celo angleško govoreče zmedli, da bodo mislili, da ste "native speaker".

– tako zelo, da boste lahko celo angleško govoreče zmedli, da bodo mislili, da ste "native speaker". PRIDOBLJENO ZNANJE VAM BO OSTALO ZA VEDNO – v virtualni resničnosti uporabljate asociativni spomin, zato se v vaših možganih oblikuje močna mreža asociacij, ki vpenja dano besedo, in znanje angleščine bo enkrat za vselej ostalo z vami.

Kako pridobiti Alpha Lingmind New?

V Sloveniji je metodo Alpha Lingmind New uporabilo že 23.100 ljudi. V povprečju so metodo ocenili s 4,9 od 5,0. Tudi vi se lahko naučite angleščine v štirih tednih in si spremenite življenje.

Ukrepajte hitro, saj je Alpha Lingmind New zdaj na voljo s 70-% sofinanciranjem. Število sofinanciranj je zelo omejeno. Kliknite spodnjo povezavo za dostop do najnaprednješe metode za učenje angleščine – Alpha Lingmind New.

Naročnik oglasne vsebine je Grobally LLC.