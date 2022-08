Nekateri avstralski otroci so se tega razveselili prvič #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob koncu zimskega obdobja je včeraj v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales zapadel sneg. V javni osnovni šoli Captains Flat, ki je 58 kilometrov oddaljena od glavnega mesta Canberra, so prekinili pouk, da so učenci lahko videli sneženje in odšli ven.