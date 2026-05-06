Zgodba trgovine Zoofa, ene najbolj priljubljenih trgovin z oblačili s podpisom slovenskih oblikovalk v Ljubljani, je po 13 letih prišla h koncu.

Trgovina je strankam novico sporočila včeraj prek družbenih omrežij, kjer so zapisali, da se zgodba Zoofe končuje ter da so to želeli povedati jasno in nedvoumno. Vrata fizične trgovine na Miklošičevi 4 v Ljubljani bodo zaprli 30. junija. "Do takrat vas z veseljem vabimo, da nas še obiščete, doživite prostor v njegovi zadnji fazi in raziščete naš skrbno kuriran izbor," so še zapisali.

Pod objavo so se hitro nabrali komentarji sledilcev, ki so izrazili obžalovanje ob zaprtju in se večinoma strinjali, da je to velika škoda za slovensko modo.

Trgovina, o kateri je pisal tudi New York Times

Zoofa - Zadruga oblikovalcev in ustvarjalcev je svoja vrata odprla leta 2013 in je bila ena najbolj priljubljenih trgovin z oblačili s podpisom slovenskih oblikovalk v Ljubljani. Zaradi prijetnega prostora, drugačnih in unikatnih kreacij ter pristnega stika z oblikovalkami jo je pohvalil tudi New York Times. Posebnost trgovine je bila tudi ta, da te je pozdravil kar oblikovalec sam in ti svetoval pri nakupu, kar je bilo za stranke največje doživetje, nam je pred devetimi leti zaupala predsednica zadruge Mojca Celin.

V Zoofi so bile združene številne slovenske znamke: Patricia Pie, Princip, Akinora Celin, Renata Bedene, Tina Pavlin, Simona Kogovšek, v preteklosti pa še Janja Videc, NI - nikoli isto, Julia Kaja Hrovat, Firma by Sanja, Nelizabeta, JSP in Zelolepo.