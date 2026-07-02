V svet mode znova prihaja trend, ki ga večina že dobro pozna. Vrača se nekaj, kar smo nekoč uporabljali vsak dan. Ta kos ponovno osvaja modne kombinacije, družbena omrežja in celo največja svetovna športna prizorišča. Če ste v zadnjih mesecih večkrat pomislili, da pri zvezdnikih in vplivnežih opažate enak detajl, niste edini. V nadaljevanju vam razkrivamo, kateri dodatek nosijo trenutno vsi zvezdniki, tudi nogometaši na letošnjem svetovnem prvenstvu.

To je trend, ki se ni pojavil čez noč

Čeprav je leto 2026 tisto, v katerem je trend žičnih slušalk dosegel pravi vrhunec, se njegova zgodba ni začela letos. Že v letu 2025 so modni poznavalci začeli opažati, da se na ulicah, modnih tednih in družbenih omrežjih pojavlja vedno pogosteje. Sprva je deloval kot manjši nostalgičen povratek, ki ga je opazilo le nekaj posameznikov, nato pa je počasi začel pridobivati vedno več pozornosti.

Predvsem generacija Z in mladi odrasli med približno 24 in 30 let vidijo slušalke s kablom več kot le uporaben predmet. V času, ko postaja estetika vsakdanjega življenja vse pomembnejša, veliko ljudi išče detajle, ki delujejo bolj pristno in manj popolno. Stvari, ki imajo občutek preteklosti in hkrati delujejo sveže, postajajo vse bolj zaželene in žične slušalke so letos med njimi.

Brez takšnih slušalk letos skoraj ne gre niti med zvezdniki

Od začetka leta jih videvamo praktično povsod. Med sprehodi po mestu, na fotografijah paparacev, med potovanji in na družbenih omrežjih. Med zvezdniki, ki jih pogosto nosijo, so Harry Styles, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Hailey Bieber in Dua Lipa. Prav Dua Lipa je za Vogue poudarila, da gre za dodatek, brez katerega skoraj nikoli ne zapusti doma.

Morda je ravno to razlog, da je ta trend postal tako privlačen. Deluje popolnoma spontano in ne ustvarja občutka, da se nekdo preveč trudi, ampak daje videz sproščenosti.

Opazili smo jih tudi na nogometnem svetovnem prvenstvu

Ta kos pa ni osvojil le modne industrije. Veliko pozornosti je požel tudi na letošnjem nogometnem svetovnem prvenstvu. V času prihodov nogometašev na stadione, treninge in medijske dogodke so ga številni opazili kot del njihovega vsakdanjega videza. Med najbolj opaženimi sta bila tudi Cristiano Ronaldo in Lamine Yamal.

Danes športniki niso več zgolj športniki. Njihov slog, način oblačenja in drobni detajli pogosto postanejo navdih mnogim ljudem po svetu. Družbena omrežja poskrbijo, da lahko že ena fotografija ali nekajsekundni posnetek sproži nov trend, ki preplavi svet.

In kaj je pravzaprav razlog za priljubljenost žičnih slušalk?

Poleg videza mnogi poudarjajo tudi praktičnost. Ni jih treba polniti, ni skrbi zaradi prazne baterije in ni neprijetnega občutka, ko ugotovite, da ste doma pozabili polnilni kabel. V času, ko smo skoraj ves dan povezani z različnimi napravami, se mnogi vračajo k preprostejšim rešitvam in to je ena izmed njih.

Po poročanju CNN se po večletnem padcu zanimanje za žične slušalke ponovno močno povečuje. Prihodki od njihove prodaje so se letos povečali za približno 20 odstotkov, kar kaže, da ne gre zgolj za kratkotrajno modno muho.

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