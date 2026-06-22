Vse več trgovin ukinja pomerjanje oblačil, kupci pa niso navdušeni

Garderobne kabine, ki so bile desetletja nepogrešljiv del nakupovanja, v nekaterih trgovinah postajajo preteklost. Modna znamka Brandy Melville je zaprla vse garderobne kabine v svojih trgovinah v Združenem kraljestvu, ZDA in Kanadi, kar je med kupci, predvsem mladimi, sprožilo precej negodovanja na družbenih omrežjih.

Brandy Melville ni podal uradne razlage odločitve, vendar se med razlogi omenjajo povečano število tatvin in težave z vzdrževanjem garderobnih prostorov. Za podobne poteze so se v zadnjih letih odločili tudi drugi trgovci. Britanski Sainsbury's je leta 2025 trajno zaprl vse garderobne kabine, ameriška veriga dobrodelnih trgovin Goodwill pa jih je ukinila že leta 2023.

Kriza britanskih trgovin spreminja nakupovalne navade

Dogajanje je povezano predvsem z razmerami v Združenem kraljestvu, kjer so se trgovci znašli v eni največjih kriz v zadnjih desetletjih. Visoka inflacija, rast spletne prodaje, geopolitične negotovosti in povečano število tatvin močno pritiskajo na fizične trgovine. Zapiranje garderobnih kabin trgovcem omogoča zmanjšanje stroškov zaposlenih, varovanja in vzdrževanja, hkrati pa pridobijo dodaten prostor za razstavljanje izdelkov.

K spremembam prispevajo tudi nove nakupovalne navade. Potrošniki so se navadili kupovati oblačila na spletu ali platformah za prodajo rabljenih oblačil, kjer pomerjanje pred nakupom sploh ni mogoče. Nakup brez pomerjanja je zato postal nekaj povsem običajnega.

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Veliki trgovci vse pogosteje uvajajo digitalna orodja za določanje ustrezne velikosti, vse pogostejša so tudi virtualna pomerjanja oblačil s pomočjo umetne inteligence. Spreminjajo se tudi navade kupcev, saj mnogi oblačila preizkusijo v trgovini, nato pa jih kupijo na spletu po nižji ceni.

Hkrati garderobne kabine za številne niso več posebej privlačne, saj so pogosto majhne, neudobne in slabo osvetljene. Pomerjanje doma je bolj udobno, zato se vse več potrošnikov odloča za spletni nakup.

Nekatere znamke vlagajo prav v boljše garderobne kabine

Čeprav nekatere trgovine garderobne kabine ukinjajo, jih druge postavljajo v središče nakupovalne izkušnje. Luksuzne modne hiše že dolgo ponujajo prostorne in udobne garderobne prostore kot del premium storitve, temu trendu pa sledijo tudi nekatere bolj dostopne znamke.

Prenovljene trgovine imajo večje kabine, prijetnejšo osvetlitev, dodatno pomoč prodajalcev in celo gostinsko ponudbo. Namen takšnih naložb je kupcem ponuditi izkušnjo, ki je spletna trgovina ne more nadomestiti.

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Garderobna kabina več kot le prostor za pomerjanje

Pomerjanje oblačil ni zgolj preverjanje, ali je številka prava. Garderobne kabine so prostor za preizkušanje novih slogov, spontanost in raziskovanje mode. Še posebej za najstnike so tudi družabni prostor, kjer lahko s prijatelji delijo mnenja in skupaj ustvarjajo modne kombinacije.

Čeprav se zdi, da se del trgovcev od garderobnih kabin poslavlja, ostaja vprašanje, ali bodo kupci pripravljeni sprejeti prihodnost, v kateri bodo oblačila kupovali brez možnosti, da jih prej preizkusijo. Za zdaj kaže, da mnogi nad to idejo niso navdušeni.

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