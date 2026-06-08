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Avtor:
B. G.

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
13.07

Osveženo pred

20 minut

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Valentino salonarji trend moda čevlji

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 13.07

20 minut

Viralni salonarji razdelili modni svet: eni jih obožujejo, drugi se zgražajo

Avtor:
B. G.

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Valentino, salonarji | Foto Instagram

Foto: Instagram

Modna hiša Valentino je pred kratkim ustvarila nov par salonarjev, ki pa je že razdelil modni svet. Njegova nenavadna silhueta je namreč vse prej kot običajna.

Ko je Valentino predstavil novi model salonarjev Révélé, je ustvaril enega najbolj viralnih modnih trenutkov letošnjega leta. K njihovi priljubljenosti je prispevala tudi Hailey Bieber, a ti nenavadni salonarji so kljub temu sprožili burne razprave na družbenih omrežjih. 

Model Révélé namreč temelji na optični iluziji, saj je oblikovan tako, da razkrije srednji del stopala, medtem ko so vidni prvi trije prsti. Nekateri modni poznavalci v njem vidijo sodobno interpretacijo ponovno priljubljenih "peep toe" čevljev, drugi pa so precej manj navdušeni.

Na spletu so se hitro pojavile primerjave s prašičjimi kopiti, zaradi česar so salonarji postali ena najbolj komentiranih modnih tem v zadnjem času, številni pa so jim nadeli kar vzdevek "Valenti-NO".

Čevlji za 1.100 dolarjev, ki jih ne morete spregledati

Révélé salonarji so del Valentinove pomladno-poletne kolekcije in so izdelani iz brušenega usnja ter polimernih materialov. Na voljo so v več barvnih različicah, od klasične črne in bele do izrazito rdeče in turkizne. Notranjost je obložena z značilnim rdečim usnjem z vgraviranim monogramom modne hiše.

Tudi cena odraža njihov luksuzni status. Za par je treba odšteti približno 1.100 ameriških dolarjev (približno 955 evrov), kar jih uvršča med dražje modne dodatke sezone.

@thesabinalynn I have now tried on two colors and I’m convinced I need the black, but they’re sold out everywhere in my size! #fyp #shopping #valentinoheels #valentinorevele #heels ♬ 水膜の裏 - yasuhiro soda

V času, ko luksuzne modne znamke iščejo nove načine za nagovarjanje mlajših kupcev, je prihod kreativnega direktorja Alessandra Michela Valentinu prinesel svežo in drznejšo podobo, in salonarji Révélé so eden prvih modelov, ki odražajo to novo usmeritev.

Ne glede na to, ali jih modni navdušenci obožujejo ali zavračajo, so zaradi kontroverznosti in velike medijske pozornosti postali eden najbolj prepoznavnih modnih trendov leta 2026.

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