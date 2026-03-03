Vaše obrvi po laminaciji niso takšne, kot ste pričakovali? To so scenariji, o katerih se premalo govori.

Laminacija obrvi obljublja poln, urejen in naravno dvignjen videz, ki naj bi vam olajšal vsakodnevno ličenje. A kadar postopek ni izveden pravilno ali so uporabljeni neustrezni izdelki, je lahko rezultat vse prej kot brezhiben. Namesto mehkih in ubogljivih dlačic lahko dobite presenečenje, ki ga niste načrtovali, zato vam v nadaljevanju tega članka razkrivamo, kaj vse se lahko zgodi, če laminacija ni izvedena strokovno, in kako lahko stanje omilite sami.

Obrvi dobijo oranžen ali nenaraven pigment

Eden bolj neprijetnih scenarijev je, da obrvi po postopku dobijo topel oranžen podton, ki na obrazu deluje umetno in izstopajoče. To se lahko zgodi zaradi napačne izbire barve ali premočnega oksidanta, ki spremeni naravni pigment dlačic. Takšen odtenek lahko vizualno omilite z nežnim prekrivanjem z ustreznim toniranim izdelkom za obrvi v hladnejšem rjavem odtenku, pri čemer je pomembno, da izdelek uporabljate previdno in skladno z navodili, da dlačic dodatno ne obremenite.

Foto: Shutterstock

Vsaka dlačica štrli v svojo smer

Namesto enotno počesanega in dvignjenega videza se lahko zgodi, da obrvi delujejo razmršeno, kot da vsaka dlačica živi svojo zgodbo. To je pogosto posledica nepravilnega oblikovanja med postopkom ali neustreznega časa delovanja preparata. V tem primeru si lahko pomagate z vsakodnevnim nežnim česanjem obrvi v želeno smer in uporabo lahkega fiksirnega izdelka, ki bo dlačice postopoma navadil na bolj enotno linijo brez dodatnega obremenjevanja.

Obrvi postanejo trde, suhe ali se začnejo lomiti

Če so bile dlačice izpostavljene premočnim formulam ali je bil postopek predolg, lahko izgubijo prožnost. Obrvi postanejo na otip trde, suhe in manj elastične, v nekaterih primerih pa se celo začnejo lomiti. Takšno stanje zahteva predvsem regeneracijo in nežno nego s hranilnimi serumi ali naravnimi olji, ki pomagajo povrniti vlago in elastičnost ter postopoma izboljšajo strukturo dlačic.

Foto: Shutterstock

Oblika izgine že po nekaj dneh

Pri pravilno izvedeni laminaciji učinek traja več tednov, če pa obrvi že po nekaj dneh izgubijo obliko, je to znak, da postopek ni bil izveden optimalno ali da niste ustrezno upoštevali navodil o negi. V takšnih primerih lahko z rednim česanjem in nežnim stiliranjem ohranite bolj urejen videz, dokler se struktura dlačic popolnoma ne obnovi.

Koža pod obrvmi postane razdražena

Občutljiva koža se lahko na agresivnejše izdelke odzove z rdečico, pekočim občutkom ali drobnimi izpuščaji. Čeprav gre največkrat za začasen odziv, je pomembno, da kožo pomirite z blagimi, nevtralnimi izdelki brez dišav ter ji omogočite čas za regeneracijo, da preprečite dolgotrajnejše posledice.

Foto: Shutterstock

